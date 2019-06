Syn greckiego księcia i niemieckiej arystokratki. Książę Filip skończył 98 lat





Książę Filip, mąż brytyjskiej królowej Elżbiety II, skończył w poniedziałek 98 lat. Jest on trzecim najstarszym członkiem rodziny królewskiej w historii, ale pomimo wycofania się z obowiązków reprezentacyjnych, nadal prowadzi aktywny tryb życia.

Książę Grecji i Danii urodził się w 1921 roku na wyspie Korfu jako dziecko księcia Andrzeja - syna króla Grecji Jerzego I - i księżnej Alicji Battenberg z niemieckiego rodu arystokratycznego z Hesji.

W 1922 roku jego rodzina została zmuszona do uchodźstwa do Francji, a w 1939 roku wstąpił do brytyjskiej marynarki wojennej Royal Navy, w której walczył w czasie II wojny światowej.

Jako osiemnastolatek, jeszcze w trakcie pobytu w Akademii Marynarki w Dartmouth, poznał 13-letnią wówczas księżniczkę Elżbietę.

Osiem lat później ożenił się z Elżbietą i zrzekł się tytułów grecko-duńskich, a także przeszedł z prawosławia na anglikanizm. Przyjął też tytuł księcia Edynburga.

Filip nie brał udziału w weekendowych uroczystościach związanych z oficjalnymi urodzinami swojej żony. Realne przypadają na drugą połowę kwietnia, ale był w maju widziany podczas ślubu 38-letniej Gabrielli Windsor, córki księcia Michała i kuzynki drugiego w kolejce do brytyjskiego tronu księcia Williama. Media oceniały wówczas, że 98-letni książę był w dobrej formie.

Filip nie uczestniczył też w ubiegłotygodniowej wizycie państwowej prezydenta USA Donalda Trumpa w Wielkiej Brytanii, ale dostał od niego awansem prezent urodzinowy: kurtkę lotniczą pilotów Air Force One. W 2016 roku 94-letni wówczas Filip przywitał na lotnisku ówczesnego przywódcę Stanów Zjednoczonych Baracka Obamę.

Czyta, maluje

Królewski małżonek większość czasu spędza na Wood Farm w Sandringham w hrabstwie Norfolk, gdzie według relacji mediów zajmuje się czytaniem, maluje, spotyka ze znajomymi i dba o aktywność fizyczną. W maju powoził nawet jednym w powozów na pokazie Windsor Horse Show.

W ramach obchodów urodzin księcia w południe w londyńskim Hyde Parku rozbrzmiały salwy honorowe. Media podawały jednak, że Filip, znany ze swobodnego podejścia do królewskiej etykiety, planuje spędzić ten dzień w wąskim gronie przyjaciół i znajomych.

98-letni książę jest trzecim najstarszym członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej w historii, za księżną Gloucester Alicją (102 lata; 1901-2004) i królową matką Elżbietą (101 lat; 1900-2002).