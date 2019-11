Książę Andrzej: absolutnie nie uprawiałem seksu z tą kobietą

Video: ReutersTV, APTN

Wyjaśnienia księcia Andrzeja. "Nie pamiętam, żebym...

17.11| Żałuję tego, bo to nie było zachowanie godne członka rodziny królewskiej. Staramy się zachowywać najwyższe standardy. Po prostu zawiodłem - mówił w wywiadzie dla BBC książę Andrzej, odnosząc się do swojej relacji z Jeffreyem Epsteinem - amerykańskim finansistą i miliarderem oskarżonym o nakłanianie do prostytucji i wykorzystywanie seksualne nieletnich dziewcząt. Syn królowej Elżbiety II powiedział też, że nie przypomina sobie spotkania z Amerykanką Virginią Giuffre, która oskarża go o wykorzystywanie seksualne podczas spotkań zaaranżowanych przez Epsteina.

»