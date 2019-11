Książę Andrzej: To nie było zachowanie godne członka rodziny królewskiej. Zawiodłem

Żałuję tego, bo to nie było zachowanie godne członka rodziny królewskiej. Staramy się zachowywać najwyższe standardy. Po prostu zawiodłem - mówił w wywiadzie dla BBC książę Andrzej, odnosząc się do swojej relacji z Jeffreyem Epsteinem - amerykańskim finansistą i miliarderem oskarżonym o nakłanianie do prostytucji i wykorzystywanie seksualne nieletnich dziewcząt. Syn królowej Elżbiety II powiedział też, że nie przypomina sobie spotkania z Amerykanką Virginią Giuffre, która oskarża go o wykorzystywanie seksualne podczas spotkań zaaranżowanych przez Epsteina.

Przeszukania w paryskim mieszkaniu Epsteina i w agencji modelek Francuskie służby... czytaj dalej » Drugi syn królowej Elżbiety II udzielił wywiadu programowi "Newsnight". Jego fragmenty opublikowano w piątek, całość zostanie wyemitowana w sobotę wieczorem.

W ekskluzywnym wywiadzie dla stacji BBC, który odbył się w czwartek w Pałacu Buckingham, książę mówił między innymi o swoich relacjach z Jeffreyem Epsteinem.

Zgodnie z amerykańskim aktem oskarżenia Epstein miał w latach 2002-2005 ściągać nieletnie dziewczęta do swych rezydencji, między innymi na Manhattanie oraz w Palm Beach na Florydzie. Miał również płacić niektórym dziewczynom i swoim współpracownikom za werbowanie kolejnych ofiar. 66-letniemu Epsteinowi, który utrzymywał, że jest niewinny, groziło do 45 lat pozbawienia wolności. Jego proces miał rozpocząć się w czerwcu 2020 roku. Miliarder w sierpniu popełnił samobójstwo w areszcie.

"To nie było zachowanie godne członka rodziny królewskiej"

"Sunday Times": MI6 boi się, że Rosjanie mogą mieć materiały dotyczące księcia Andrzeja Brytyjski wywiad... czytaj dalej » Książę Andrzej powiedział, że żałuje, że nie zerwał kontaktów z Epsteinem, kiedy ten w 2008 roku został skazany za przestępstwa seksualne z udziałem nieletnich. Spotkał się z nim, gdy zwolniono go z aresztu.

- Żałuję tego, bo to nie było zachowanie godne członka rodziny królewskiej. Staramy się zachowywać najwyższe standardy. Po prostu zawiodłem - powiedział w BBC.

W 2010 roku książę został sfotografowany z Epsteinem w nowojorskim Central Parku - dwa lata po tym, gdy biznesmen usłyszał pierwszy zarzut o nakłanianie małoletnich do prostytucji. Inne zdjęcie z tamtego czasu, które ukazało się na łamach brytyjskiej gazety "Mail on Sunday", ukazywało księcia w rezydencji Epsteina na Manhattanie.

Książę przyznał, że zatrzymał się u miliardera, oskarżanego już wtedy o przestępstwa seksualne.

- Tyle razy odtwarzałem to w głowie. Ostatecznie, biorąc pod uwagę wszystkie perspektywy, zdecydowanie nie było to właściwe. Ale w tamtym czasie czułem, że było to honorowe i słuszne, i przyznaję w pełni, że mój osąd był prawdopodobnie zabarwiony moją tendencją do bycia zbyt honorowym, ale taka jest prawda - wyznał książę.

"Nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek spotkał tę panią"

Szefowa lekarzy dementuje plotki. Autopsja potwierdziła samobójczą śmierć Epsteina Jeffrey Epstein,... czytaj dalej » Książę Andrzej odniósł się też do słów Virginii Giuffre, która utrzymuje, że jako nieletnia była zmuszana do uprawiania seksu z księciem.

- Nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek spotkał tę panią - powiedział w BBC książę Andrzej.

Giuffre twierdzi, że Epstein latał z nią po całym świecie prywatnymi samolotami i zmuszał do uprawiania seksu z wpływowymi mężczyznami. Mówi, że współżyła z księciem Andrzejem między 1999 a 2002 rokiem w Londynie, Nowym Jorku i na Wyspach Dziewiczych Stanów Zjednoczonych. Pierwszy raz miała uprawiać z nim seks, kiedy miała 17 lat. Po jednym z takich spotkań, w 2001 roku, Epstein miał jej zapłacić 15 tysięcy dolarów.

Miliarder miał wielu znanych i wpływowych przyjaciół. Znał nie tylko księcia Andrzeja, ale utrzymywał też bliskie kontakty między innymi z obecnym prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz jednym z jego poprzedników Billem Clintonem.