Bolton: Waszyngton może znieść sankcje na wenezuelskich wojskowych, jeśli uznają Guaido

John Bolton w środę napisał na Twitterze: "Stany Zjednoczone rozważą zniesienie sankcji w stosunku do każdego wenezuelskiego wojskowego wyższego szczebla, który opowie się za demokracją i uzna konstytucyjny rząd prezydenta Juana Guaido. W przeciwnym razie międzynarodowy krąg finansowy zostanie całkowicie zamknięty. Dokonajcie właściwego wyboru!".

The U.S. will consider sanctions off-ramps for any Venezuelan senior military officer that stands for democracy and recognizes the constitutional government of President Juan Guaido. If not, the international financial circle will be closed off completely. Make the right choice!