"Rób ze mną co chcesz, Maduro. Zabiłeś moją żonę, zabij i mnie"

Video: Reuters TV

01.04 | Umieramy z głodu, z braku opieki medycznej. To dlatego umarła kobieta mojego życia. To wszystko przez tego kryminalistę - w sobotę podczas manifestacji w Caracas wykrzykiwał zrozpaczony mężczyzna. Obwiniał on Nicolasa Maduro o śmierć swojej żony w szpitalu, dla której zabrakło opieki i lekarstw.

