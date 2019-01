Łukaszenka dzwonił do Maduro

Foto: Reuters Video: tvn24

Maduro chce "dogłębnej rewizji" stosunków z USA

23.01 | Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro zarządził we wtorek "dogłębną rewizję" stosunków z USA w reakcji na wcześniejsze przesłanie wideo amerykańskiego wiceprezydenta Mike'a Pence'a, który określił go jako "dyktatora" i wezwał Wenezuelczyków do dalszych protestów przeciwko jego rządom.

