"W wielu kwestiach nie zdołaliśmy dojść do porozumienia". Po rozmowach czwórki normandzkiej





Moskwa i Kijów zgodziły się na działania, które mogą przyczynić się do deeskalacji konfliktu na wschodzie Ukrainy - powiedział w poniedziałek wieczorem szef niemieckiej dyplomacji Heiko Maas po spotkaniu w Berlinie ze swymi odpowiednikami z Rosji, Francji i Ukrainy.

Było to pierwsze w tym roku spotkanie przedstawicieli krajów tak zwanej czwórki normandzkiej, która od 2014 roku prowadzi rozmowy na temat uregulowania kryzysu ukraińskiego.



Spotkanie czwórki normandzkiej "w najbliższym czasie" Spotkanie... czytaj dalej » Maas przyznał, że przełomu nie osiągnięto. - W wielu kwestiach nie zdołaliśmy dojść do porozumienia, jednak w wielu istotnych punktach osiągnęliśmy zgodność stanowisk, co może nas przybliżyć do realizacji celów z porozumienia mińskiego. Szczegóły zostaną dopracowane podczas następnych spotkań na różnych płaszczyznach - powiedział szef niemieckiej dyplomacji.



Wszystkie strony, jak podkreślił Maas, są za respektowaniem zawieszenia broni. - Wiemy, że w przeszłości realizacja rozejmu szwankowała - przyznał niemiecki minister. Dodał, że jest polityczna wola do kolejnej wymiany jeńców.



Niemcy i Francja zaoferowały pomoc w usuwaniu min na obszarach objętych konfliktem z użyciem najnowocześniejszego sprzętu.

Rozmowy wokół misji ONZ

Głównym punktem berlińskich rozmów była kwestia przyszłej misji pokojowej ONZ na wschodzie Ukrainy. Maas przyznał, że różnica stanowisk w tej sprawie między Rosją i Ukrainą jest poważna. - Uzgodniliśmy jednak, że sprawa ta będzie przedmiotem kolejnych negocjacji politycznych - powiedział szef niemieckiej dyplomacji. Podkreślił, że w tych rozmowach nie chodzi już o to, czy rozmieścić siły pokojowe ONZ, lecz o to, jak to zrobić.

Rozmowy w sprawie uregulowania konfliktu na wschodzie Ukrainy utknęły w martwym punkcie w ubiegłym roku, a zawarte w 2015 roku porozumienie mińskie zostało zrealizowane jedynie w niewielkim stopniu.

W poniedziałkowym spotkaniu w Berlinie, obok jego gospodarza Heiko Maasa, wzięli udział szefowie dyplomacji Rosji Siergiej Ławrow, Ukrainy Pawło Klimkin i Francji Jean-Yves Le Drian.