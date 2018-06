Kraje szlaku bałkańskiego ostrzegają przed nowym kryzysem migracyjnym

Foto: Reuters Video: tvn24

Poseł PiS: szanuję zdanie papieża, ale odpowiemy przed Bogiem

22.12 | Bardzo szanuję zdanie papieża Franciszka, natomiast on jest głową Kościoła, a my jesteśmy polskimi politykami, osobami, które odpowiedzą również przed Bogiem i historią za to jak dbali o Polaków i ich bezpieczeństwo - powiedział we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 poseł PiS Marcin Horała. Odniósł się do apelów papieża o przyjmowanie uchodźców. Komisja Europejska pozwała między innymi Polskę do europejskiego Trybunału Sprawiedliwości za odmowę ich przyjęcia.

