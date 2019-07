Kryzys dotknął blisko 71 milionów osób. Imigranci szturmują nie tylko Europę

Foto: Shutterstock Video: Justyna Zuber / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Kapitan statku Sea Watch 3 zwolniona z włoskiego aresztu

Ratując ludzkie życie, wywiązała się ze swojego obowiązku - tak jej działania ocenił sąd. Carola Rackete, niemiecka kapitan i działaczka organizacji humanitarnej, wyszła na wolność po niemal czterech dobrach spędzonych we włoskim areszcie. Matteo Salvini, włoski minister spraw wewnętrznych, jest wściekły. - Jeśli ktoś myśli, że się poddam, to jest w błędzie - zapewnia. Carola Rackete została zatrzymana w nocy z piątku na sobotę po tym, gdy wbrew zakazowi władz Włoch wpłynęła z 40 imigrantami do portu na Lampedusie. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

