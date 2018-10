"Ktoś wysadził się w powietrze". Wybuch w szkole na Krymie, zabici i ranni





Foto: Google Maps | Video: Google Earth Do eksplozji doszło w krymskim mieście Kercz

W środę w technikum w mieście Kercz na Półwyspie Krymskim doszło do eksplozji ładunku wybuchowego - poinformował rosyjski Narodowy Komitet Antyterrorystyczny. Dyrektor szkoły przekazała, że "ktoś wysadził się w powietrze".

Wstępne informacje mówiły o wybuchu butli z gazem.

Dmitrij Pieskow, rzecznik Kremla, poinformował, że atak terrorystyczny jest jedną z wersji branych pod uwagę, jednak prezydent Rosji zlecił przeprowadzenie śledztwa służbom bezpieczeństwa.

W wyniku wybuchu zginęło co najmniej 10 osób, do szpitala trafiło kolejnych 18, ale lekarze mówią, że liczba potrzebujących hospitalizacji może wzrosnąć do 50 - podaje Reuters.

- Jest dużo ludzi na ostrym dyżurze i w salach operacyjnych - relacjonował jeden z pracowników szpitala, cytowany przez agencję TASS.

Zdjęcia opublikowane przez lokalną stację radiową Kerch.FM pokazują pojazdy opancerzone znajdujące się w pobliżu szkoły.

Olga Grebennikowa, dyrektor szkoły, w której doszło do eksplozji, powiedziała lokalnej telewizji, że "ktoś wysadził się w powietrze wewnątrz szkoły" - relacjonuje Reuters.

Grebennikova mówiła również, że "wszędzie były ciała dzieci" a "uzbrojeni napastnicy szli przez budynek szkoły i zabijali wszystkich, których mogli znaleźć". Wśród zabitych są uczniowie i nauczyciele, a wśród rannych są przede wszystkim młodzi ludzie - podaje agencja.

Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej przekazał, że do detonacji ładunku, który zawierał elementy metalowe, doszło w szkolnej stołówce.



Świadek przekazał Reutersowi, że ewakuowane są inne szkoły i przedszkola w mieście.

Źródło: Google Maps Kercz na Krymie

Rosja zaanektowała należący do Ukrainy Krym w marcu 2014 roku w następstwie interwencji wojskowej oraz po referendum, które władze Ukrainy i Zachód uznają za nielegalne.