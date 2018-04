Video: TVN24 BiS

Narzeczona Harry'ego na "krótkiej liście" Bonda. Producentka...

29.12 | Brytyjski "The Sun" dowiedział się, że narzeczona księcia Harry'ego była na tak zwanej "krótkiej liście" kandydatek do roli partnerki Agenta 007. Meghan Markle jednak zamiast dziewczyną filmowego agenta Jej Królewskiej Mości została narzeczoną księcia Harry'ego, prawdziwego wnuka Jej Królewskiej Mości. To pokrzyżowało plany filmowców. Producentka serii, Barbara Broccoli w wypowiedzi dla "Daily Mail" nie wkluczyła, że kolejny Bond będzie kobietą bądź osobą czarnoskórą. Materiał z programu "24 Godziny" w TVN24 BiS

»