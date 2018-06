Huczne obchody urodzin królowej. Pierwszy raz z udziałem księżnej Meghan

Uroczyste obchody 92. urodzin królowej Elżbiety, zwane oficjalnie Trooping of the Colour, odbyły się w sobotę w Londynie. Młodszy syn następcy tronu - książę Harry - wziął udział w uroczystościach po raz pierwszy jako książę Sussex, ze świeżo poślubioną żoną Meghan u boku.

Majątek brytyjskiej rodziny królewskiej 470 milionów... czytaj dalej » Chociaż najdłużej panująca monarchini świata urodziła się 21 kwietnia, oficjalne uroczystości organizowane są tradycyjnie z początkiem czerwca. Symboliczne "królewskie urodziny" przenoszone są na czerwiec - kiedy pogoda jest przyjemniejsza - od rządów króla Jerzego II (panował w latach 1727-1760).

Co roku najważniejszym punktem uroczystości jest Trooping the Colour, czyli ceremonia prezentowania sztandarów. Ponad tysiąc żołnierzy maszerowało w sobotę przez londyński największy plac defilad w centralnym Londynie - Horse Guards Parade w Whitehall.



The Duke and Duchess of Sussex attend Trooping the Colour.

This is the first Trooping The Duchess of Sussex is attending following the #RoyalWeddingpic.twitter.com/bZhHBhxQg4 — The Royal Family (@RoyalFamily) 9 czerwca 2018

Po raz pierwszy jako książę Sussex urodziny królowej świętował książę Harry w towarzystwie poślubionej dwa tygodnie temu księżnej Meghan, z domu Markle.

W uroczystym przejeździe powozami z Pałacu Buckingham na plac defilad wzięli udział także: następca tronu, książę Walii Karol z żoną, księżną Kornwalii Kamilą, książę Cambridge William z żoną, księżną Kate i dwójką starszych dzieci - księciem George'em i księżniczką Charlotte.

Małżonek królowej, książę Edynburga Filip, zgodnie z ogłoszoną już wczesniej decyzją o wycofaniu się z życia publicznego, nie pojawił się na uroczystościach.

Godzinne uroczystości na cześć królowej

W programie znalazły się między innymi: wojskowa parada, koncerty orkiestr wojskowych, salwa z 41 armat, które znajdują się w Green Parku oraz z 62 armat ustawionych w Tower of London.

Po salwach armatnich i godzinnej uroczystości, rodzina królewska pojawiła się na balkonie, z którego podziwiała przelot samolotów Królewskich Sił Powietrznych (RAF).

Brytyjska królowa urodziła się 21 kwietnia 1926 roku w Londynie. Elżbieta II panuje od 66 lat, co czyni ją najdłużej zasiadającą na tronie władczynią na świecie.

