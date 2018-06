Królowa Elżbieta i księżna Meghan z oficjalną wizytą. Pierwszy raz bez męża

Królowa Elżbieta II i księżna Sussex wybrały się wspólnie do hrabstwa Cheshire. Było to pierwsze bez męża oficjalne wystąpienie księżnej Meghan u boku 92-letniej monarchini.

Brytyjskie media podają, że wspólna wyprawa to olbrzymi zaszczyt dla księżnej Sussex. Spędziła noc w jednym z wagonów luksusowego królewskiego pociągu, którym rano wraz z królową wyruszyła do hrabstwa Cheshire. Wysiadły na stacji w Runcorn, gdzie czekał na nie samochód. Jak odnotowują media, przy tej okazji doszło do drobnej niezręczności. Meghan miała bowiem wątpliwości, kto powinien wsiąść do niego pierwszy.

Źródło: PA Wire/PA Images/EAST NEWS Królowa Elżbieta II i Meghan Markle

Najpoważniejsze zadanie Meghan

Huczne obchody urodzin królowej. Pierwszy raz z udziałem księżnej Meghan Uroczyste obchody... czytaj dalej » To pierwsze oficjalne wystąpienie byłej amerykańskiej aktorki u boku królowej bez męża, księcia Harry’ego. BBC zwraca uwagę, że księżna przyzwyczaja się do królewskich obowiązków już od ślubu, jednak czwartkowa wizyta w Cheshire to jak dotąd jej najpoważniejsze zadanie. Paniom zaplanowano napięty grafik: udział w oficjalnym otwarciu mostu i teatru, lunch w ratuszu w Chester oraz spotkanie z radnymi.

Na przyjazd królowej Elżbiety i księżnej Sussex czekały tłumy, które zaczęły się zbierać kilka godzin przed ich przybyciem.

36-letnia Markle wybrała na tę okazję przylegającą do ciała kremową sukienkę od Givenchy - domu mody, który przygotował jej suknię ślubną. Królowa miała natomiast na sobie limonkowy kostium. Jak zauważa Reuters, kolor ten wybrały jako swój symbol osoby, które przeżyły pożar wieżowca Grenfell Tower w Londynie. W czwartek przypada pierwsza rocznica tragedii. Królowa Elżbieta i księżna Sussex uczciły pamięć ofiar minutą ciszy.

Szósty w linii sukcesji do brytyjskiego tronu książę Harry ożenił się z amerykańską aktorką Meghan Markle 19 maja. Para poznała się w lipcu 2016 roku przez wspólną znajomą. Ich zaręczyny zostały ogłoszone przez Pałac Kensington w listopadzie ubiegłego roku.

Oglądaj Wideo: Reuters Królowa Elżbieta i księżna Meghan z oficjalną wizytą w Cheshire