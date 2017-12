Król Hiszpanii wzywa parlament Katalonii do respektowania pluralizmu





»

Król Hiszpanii Filip VI wezwał kataloński parlament do "respektowania pluralizmu regionu w imię dobra wszystkich" i ostrzegł, że ten etap w dziejach regionu nie może wieść do "konfrontacji i wyłączania", tylko do odzyskania stabilizacji i spokoju.

W tradycyjnym bożonarodzeniowym przemówieniu skierowanym do Hiszpanów, król specjalnie zwrócił się do Katalonii, w której secesjoniści i ich zwolennicy uzyskali w czwartek większość w wyborach do autonomicznego parlamentu regionalnego.

- Katalonia musi zmierzać w kierunku koegzystencji, stabilności, spokoju i wzajemnego szacunku - powiedział.

Filip VI podkreślił, że Hiszpania jest dojrzałą demokracją, w której obywatele mogą wyrażać swoje opinie i bronić swoich idei, ale nie mogą ich narzucać innym.

Trudne zadanie

Po czwartkowych wyborach w Katalonii ich zwycięzcy, zwolennicy niepodległości regionu, stoją przed trudnym zadaniem: sformować rząd, gdy trzej spośród ich nowo wybranych 66 deputowanych są w więzieniu, piątka jest na emigracji, a 17 ma zarzuty prokuratorskie.

Koalicja separatystyczna, mimo sukcesu wyborczego, utraciła część miejsc w parlamencie w porównaniu z wynikami uzyskanymi w 2015 roku. Jej wewnętrzne podziały utrudnią stworzenie nowego rządu, a liberalne, przeciwne secesji Katalonii ugrupowanie Ciudadanos (Obywatele) zyskało w wyborach i stało się najsilniejszą partią.

Ciudadanos będą mieli 37 deputowanych w katalońskim parlamencie regionalnym.

Centroprawicowa partia Razem dla Katalonii (Junts Per Catalunya) jest reprezentowana przez 34 deputowanych, a centrolewicowa Republikańska Lewica Katalonii (ERC) - 32. Dla zapewnienia sobie większości w 135-osobowym parlamencie muszą zawrzeć sojusz z małą, skrajnie lewicową ("antysystemową") Kandydaturą Jedności Ludowej (CUP).

Jeśli do końca marca rząd w Barcelonie nie powstanie, w ciągu dwóch następnych miesięcy trzeba będzie zwołać nowe wybory.