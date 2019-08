Georgiewa kandydatką na szefową Międzynarodowego Funduszu Walutowego

Bułgarka Kristalina Georgiewa jest kandydatką Unii Europejskiej na stanowisko szefowej Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Informację przekazało w piątek francuskie ministerstwo finansów, które przewodziło negocjacjom unijnych ministrów finansów w tej sprawie.

Już wcześniej jedyny w drugiej turze głosowania kontrkandydat Gieorgiewej, były szef eurogrupy, Holender Jeroen Dijsselbloem pogratulował jej zwycięstwa na Twitterze.



I congratulate Kristalina Georgieva with the outcome of todays European votes. I wish her the utmost succes. — Jeroen Dijsselbloem (@J_Dijsselbloem) August 2, 2019





Gratulacje na Twitterze złożył Georgiewej także przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.



Congratulations, @KGeorgieva on your nomination as Europe’s candidate for Managing Director of the #IMF. You have all of the qualities needed to make an effective contribution to the IMF’s mission. Честито! pic.twitter.com/Chgs3S5U61 — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) August 2, 2019





Po pierwszej rundzie głosowania z rywalizacji odpadł prezes fińskiego banku centralnego Olli Rehn, a wcześniej wycofali się z niej obecny szef eurogrupy Portugalczyk Mario Centeno i minister gospodarki Hiszpanii Nadia Calvino.

Szefowa MFW idzie do Banku Centralnego

Obecnie szefową MFW jest Christine Lagarde, ale przywódcy krajów UE zdecydowali o nominowaniu ją na stanowisko prezesa Europejskiego Banku Centralnego, które ma objąć jesienią.

Georgiewa jest obecnie wiceprezesem Banku Światowego.

Wyboru dyrektora zarządzającego MFW dokonuje 24-osobowa Rada Wykonawcza tej instytucji. W jej skład wchodzą przedstawiciele państw lub grup państw będących jej udziałowcami. Tradycyjnie to Europejczyk zajmuje stanowisko szefa Funduszu, podczas gdy Amerykanin kieruje Bankiem Światowym.