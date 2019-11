Putin "jedzie do Paryża" na szczyt w sprawie Donbasu





Władimir Putin przyjedzie do Paryża na szczyt dotyczący uregulowaniu konfliktu w Donbasie - potwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Spotkanie ma odbyć się 9 grudnia. "Paryż spodziewa się podczas tego spotkania przełomu w sprawie konfliktu na wschodzie Ukrainy" – sugerują francuskie źródła dyplomatyczne.

W piątek, 15 listopada, Pałac Elizejski potwierdził organizację 9 grudnia spotkania w tak zwanym formacie normandzkim, z udziałem przywódców Niemiec, Francji, Rosji i Ukrainy.

Strona rosyjska do tej pory unikała potwierdzenia, że Władimir Putin przyjedzie na szczyt do Francji. Uczyniła to w poniedziałek.

"Paryż spodziewa się przełomu w sprawie konfliktu na wschodzie Ukrainy podczas tego spotkania" – komentują francuskie źródła dyplomatyczne.

"Sytuacja dojrzała" do szczytu

Zapowiadając poniedziałkową rozmowę telefoniczną Putina z Macronem, rzecznik Kremla nie odpowiedział na pytanie, czy podczas szczytu zostaną podpisane jakieś dokumenty.

- Jest za wcześnie, aby je zadawać - powiedział Dmitrij Pieskow, którego cytuje rosyjska agencja Interfax.

Zdaniem szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa, "sytuacja dojrzała" do szczytu czwórki normandzkiej. Ławrow powiedział o tym na poniedziałkowym spotkaniu z szefem białoruskiej dyplomacji Uładzimirem Makiejem.

Format normandzki i formuła Steinmeiera

Powołany w 2014 roku podczas obchodów 70. rocznicy lądowania aliantów w Normandii format negocjacji na temat rozwiązania konfliktu na wschodzie Ukrainy po raz ostatni zebrał się w 2016 roku. Nie przyniósł do tej pory spodziewanych rezultatów, czyli zawieszenia broni między armią ukraińską, a wspieranymi przez Rosję separatystami, prowadzącymi wojnę na terenie Donbasu.

Po wyborze w kwietniu Wołodymyra Zełenskiego na prezydenta Ukrainy zintensyfikowano zabiegi o przeprowadzenie kolejnej rundy negocjacji w formacie normandzkim. Zełenski uważany jest za bardziej skłonnego do rozmów z Rosjanami, niż jego poprzednik Petro Poroszenko.

Spotkanie przywódców Rosji, Ukrainy, Francji i Niemiec w sprawie konfliktu na wschodzie Ukrainy zapowiadane było najpierw na wrzesień, później na październik. Strona rosyjska jako warunek uczestniczenia w rozmowach postawiła podpisanie przez Ukrainę tak zwanej formuły Steinmeiera. Przedstawiciele Ukrainy dokument podpisali.

Formuła Franka-Waltera Steinmeiera, byłego ministra spraw zagranicznych, a obecnie prezydenta Niemiec, przewiduje przyznanie kontrolowanemu przez separatystów Donbasowi specjalnego statusu. Zdaniem części Ukraińców oznacza to kapitulację ich kraju przed Rosją.

Źródło: PAP/DPA