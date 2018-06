Kreml: apele nie wpłyną na ułaskawienie Sencowa





»

Sprawa Sencowa - cień na mundialu w Rosji Foto: vk Video: Fakty TVN Sprawa Sencowa - cień na mundialu w Rosji Cieniem na mundialu w Rosji kładzie się sprawa ukraińskiego reżysera Ołeha Sencowa. Sencow, który pochodzi z Krymu został skazany na 20 lat w kolonii karnej za przypisywane mu przygotowywanie zamachów terrorystycznych na Krymie, anektowanym przez Rosję w marcu 2014 roku. Reżyser odrzuca te oskarżenia. Również władze w Kijowie oraz społeczność międzynarodowa krytykowały jego proces. O uwolnienie Sencowa niejednokrotnie apelowało międzynarodowe środowisko twórców filmowych. Więcej w "Faktach" TVN o 19:00. zobacz więcej wideo »

Ołeh Sencow został skazany na 20 lat kolonii karnej Foto: vk Video: Reuters Archive Ołeh Sencow został skazany na 20 lat kolonii karnej 01.06 | Sąd Najwyższy Federacji Rosyjskiej odmówił rozpatrzenia skargi kasacyjnej ukraińskiego reżysera Ołeha Sencowa skazanego na 20 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za zarzucane mu przygotowywanie zamachów terrorystycznych na Krymie. zobacz więcej wideo »

Foto: vk | Video: Fakty TVN Sencow prowadzi głodówkę od 14 maja (materiał "Faktów" TVN z 10 czerwca)

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, pytany o apel w sprawie uwolnienia ukraińskiego reżysera Ołeha Sencowa, oświadczył we wtorek, że oddźwięk społeczny nie może wpłynąć na decyzję sądu i jedynie oskarżony może zainicjować procedurę swego ułaskawienia.

"On i prawda, którą głosi, zasługują na pełne poparcie Zachodu" Podczas mundialu... czytaj dalej » - Społeczny oddźwięk w żaden sposób nie może wpłynąć na decyzję sądu, która weszła w życie. Są to całkowicie inne wymiary - powiedział Pieskow.

- W przypadku ułaskawienia przewidziana jest procedura, którą inicjuje sam skazany - dodał.

Apelują o miłosierdzie

Apel do prezydenta Rosji Władimira Putina w sprawie ułaskawienia Sencowa podpisali między innym rosyjscy reżyserzy Andriej Zwiagincew, Paweł Łungin i Aleksiej Uczitiel, dziennikarz Władimir Pozner i celebrytka Ksenia Sobczak.

"Trzeba okazać miłosierdzie, by uratować ludzkie życie. Musimy złagodzić polityczną atmosferę w kraju, jednać się z sąsiadami. Prosimy o ułaskawienie Ołeha Sencowa" - zaapelowano w petycji.



Sencow, mieszkaniec zaanektowanego przez Rosję Krymu, został aresztowany w Symferopolu i wywieziony do Rosji w maju 2014 roku. W sierpniu 2015 roku skazano go na 20 lat kolonii karnej za przypisywane mu przygotowywanie zamachów terrorystycznych na półwyspie. Reżyser odrzuca te oskarżenia i twierdzi, że postępowanie karne przeciwko niemu ma charakter polityczny.



Od 14 maja Sencow prowadzi protest głodowy, domagając się uwolnienia z rosyjskich więzień kilkudziesięciu swoich rodaków