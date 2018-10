Kreml: władzom nie są obojętne stosunki rosyjskiej Cerkwi z innymi Kościołami

Zaucha: Cyryl I robi wszystko, by otworzyć Cerkiew

Zaucha: Cyryl I robi wszystko, by otworzyć Cerkiew

16.08 | - Cyryl I jest człowiekiem niezwykle charyzmatycznym. Kiedy ponad 3 lata temu został zwierzchnikiem Cerkwi Prawosławnej uważano, że ją zreformuje. Według specjalistów Cyryl robi wszystko, by ją otworzyć na ten nowoczesny świat. Stara się więc rozmawiać ze wszystkimi i do wszystkich wyciągać rękę. Także z różnymi religiami - opowiadał w TVN24 korespondent "Faktów" - Andrzej Zaucha. We czwartek wczesnym popołudniem patriarcha Moskwy i całej Rusi rozpocznie swoją wizytę w Polsce. Jednym z głównych jej celów jest podpisanie wspólnego przesłania o pojednaniu narodów - polskiego i rosyjskiego.

