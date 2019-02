Rosja nie wie, na ile realistyczne są plany rozszerzenia układu INF o inne kraje, i nie otrzymała od Stanów Zjednoczonych konkretnych inicjatyw - powiedział w środę rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. O możliwości zawarcia nowego układu wspomniał w swoim orędziu prezydent USA Donald Trump.

- Słyszeliśmy również wcześniejsze deklaracje administracji USA o potrzebie włączenia innych krajów do tego układu. Nie wiemy, na ile jest to realistyczne - powiedział Pieskow. Wyjaśnił, że Rosja "nie otrzymała konkretnych inicjatyw od amerykańskich partnerów". Dodał, że Moskwa nie zamierza występować z własnymi inicjatywami.

"W odpowiedzi na gołosłowne zarzuty USA powiedzieliśmy już wszystko"

Prezydent USA: nie będziemy przepraszać za to, że dbamy o swoje interesy Podczas gdy my... czytaj dalej » Szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow, komentując w środę słowa Trumpa, oświadczył, że dotychczasowych rosyjskich inicjatyw dotyczących INF było wystarczająco wiele. - Jeśli chodzi o INF, to w odpowiedzi na gołosłowne zarzuty USA powiedzieliśmy już wszystko - oznajmił Ławrow.

Ocenił, że nie można mówić o braku inicjatyw dotyczących sfery stabilności strategicznej, przedstawianych przez Moskwę krajom NATO i USA. Minister zarzucił zachodnim partnerom, że nie zareagowali na te propozycje

Ławrow wskazał też, że ponieważ Rosja w ślad za USA wstrzymała swój udział w INF, to "po upływie sześciu miesięcy układ przestanie obowiązywać".

W orędziu wygłoszonym we wtorek Trump zapewnił, że Waszyngton nie miał wyboru w sprawie wycofania się z INF, ponieważ "Rosja nieustannie, świadomie łamała jego postanowienia". Nie wykluczył przy tym, że możliwe jest zawarcie nowego układu, a nawet rozszerzenie formatu rozmów o Chiny.

Waszyngton oficjalnie poinformował Moskwę 2 lutego o zawieszeniu przestrzegania układu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu (INF) i rozpoczęciu procedury wycofania się z tego traktatu. Rosyjski prezydent Władimir Putin powiedział w sobotę, że Rosja wstrzymuje swój udział w INF w odpowiedzi na działania USA. Zalecił również zaprzestanie przez resorty obrony i dyplomacji prób inicjowania rozmów z Waszyngtonem na temat tego układu.