Rosja jest gotowa do współpracy z Wielką Brytanią w ramach dochodzenia w sprawie incydentu dotyczącego byłego rosyjskiego szpiega, który trafił do szpitala po zatruciu nieznaną substancją - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow

Nikt nas o to nie prosił - powiedział na konferencji prasowej Pieskow, pytany o to, czy brytyjskie władze zwracały się do strony rosyjskiej z prośbą o pomoc. Moskwa jest zawsze otwarta na współpracę - stwierdził.



Pytany o reakcję na spekulacje brytyjskich mediów, że mężczyzna został otruty przez Rosję, Pieskow odparł: Nie trzeba było na to długo czekać.



Nazywając zdarzenie tragiczną sytuacją, zapewnił, że Kreml nie wie, co mogło się wydarzyć. Nie mamy informacji dotyczących możliwych przyczyn zdarzenia, tego, co robiła ta osoba, z czym mogło być to związane - powiedział Pieskow. Stwierdził, też że nie wie, czy Skripal wciąż ma rosyjskie obywatelstwo.



W poniedziałek brytyjskie media poinformowały, że 66-letni Siergiej Skripal, który odbywał w Rosji karę więzienia za zdradę i znalazł się w Wielkiej Brytanii w ramach wymiany szpiegów, jest w stanie krytycznym po zatruciu nieznaną substancją.



Skripal oraz towarzysząca mu trzydziestokilkuletnia kobietą stracili w niedzielę przytomność w centrum handlowym w mieście Salisbury na południowy zachód od Londynu. Oboje umieszczono na oddziale intensywnej terapii miejscowego szpitala, ale mimo wysiłków lekarzy ich stan jest nadal krytyczny.