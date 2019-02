Dekapitacja krzyżowca w Dublinie. Skradziono głowę 800-letniej mumii





Z kościoła St. Michan w Dublinie skradziono głowę 800-letniej mumii nazywanej krzyżowcem. Zbezczeszczono też inne szczątki w krypcie XI-wiecznej świątyni.

Przewodnik przygotowujący się do oprowadzania turystów po kościele St. Michan w Dublinie dokonał w poniedziałek odkrycia, które arcybiskup Michael Jackson określił jako "szokujące”.

Z krypty skradziono głowę 800-letniej mumii krzyżowca. Zbezczeszczono też inne szczątki znajdujące się w krypcie, w tym zakonnicy, która zmarła około 400 lat temu, oraz uszkodzono stalową bramę wejściową.

Źródło: Flickr (CC BY 2.0) / Jennifer Boyer Skradziono głowę "krzyżowca" z kościoła St. Michan w Dublinie Źródło: Flickr (CC BY 1.0) / Jennifer Boyer Krypta w kościele St. Michan

"Smutny dzień dla Kościoła"

Grobowiec sprzed dwóch tysięcy lat. W środku kilkadziesiąt bezimiennych mumii Egipscy... czytaj dalej » - Jestem w szoku, że ktoś zniszczył zabytkowe miejsce pochówku i zbezcześcił szczątki tam spoczywających - powiedział arcybiskup Dublina Michael Jackson i zaapelował "do sumień odpowiedzialnych za to", by zwróciły głowę krzyżowca.

Archidiakon David Pierpoint powiedział natomiast, że "jest to smutny dzień dla Kościoła i smutny dzień dla ludzkości, bo ktoś dopuścił się czegoś takiego". W rozmowie z telewizją RTE podkreślił, że w tej chwili najważniejsze jest odpowiednie zabezpieczenie krypty, bo bez bramy mumie narażone są na zniszczenie pod wpływem warunków atmosferycznych.

Nie jest to pierwszy przypadek włamania do krypty w kościele St. Michan. Podobnego aktu wandalizmu dokonano w 1996 roku.



Dublińska policja prowadzi dochodzenie w sprawie dewastacji i kradzieży. Kościół jest na razie zamknięty dla odwiedzających.



Gardai investigating after vandals broke into St Michan’s Church in the city centre over the weekend.

The head of an 800-year-old Crusader is missing after being decapitated.

Another skull was also taken.

The body of a 400-year-old nun trashed and head turned backwards pic.twitter.com/yNurskDDw0 — Robin Schiller (@11SchillRob) 25 lutego 2019

Kościół St. Michan

Budowę kościoła St. Michan rozpoczęto w XI wieku. Zabytkową świątynię odwiedza rocznie prawie 30 tysięcy turystów.



Mumia krzyżowca to najbardziej znane szczątki z kościoła St. Michan. Uważa się, że był to uczestnik jednej z wypraw krzyżowych, który zginął w czasie krucjaty albo zmarł krótko po powrocie do Irlandii.

Źródło: Flickr (CC BY 2.0) / Jennifer Boyer Kościół St. Michan wybudowano w XI wieku

