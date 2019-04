Julian Assange aresztowany, internauci pytają: co z kotem?

Brytyjska policja poinformowała w czwartek o aresztowaniu założyciela serwisu WikiLeaks Juliana Assange'a, który od siedmiu lat przebywał w ambasadzie Ekwadoru w Londynie. Sąd uznał Julian Assange'a za winnego. Złamał warunki zwolnienia, grozi mu więzienie Brytyjski sąd... czytaj dalej »

W 2016 roku "współlokatorem" Assange'a stał się młody kot o imieniu James. Miał uprzyjemnić mu życie w izolacji i rozładowywać napięcie, które przez lata narastało w budynku w związku z pobytem Australijczyka.

W kolejnych miesiącach Assange regularnie pozował ze zwierzęciem i zamieszczał jego zdjęcia w mediach społecznościowych na specjalnych profilach @EmbassyCat (Kot Ambasady). Kot pojawiał się też często w oknach ekwadorskiej placówki fotografowanej przez reporterów.

Ostatnie zdjęcia zamieszczone zostały jednak w 2017 roku. Jak wyjaśnia potral stacji CNN, Assange został wówczas zobowiązany przez Ambasadę Ekwadoru do podporządkowania się nowym zasadom swojego pobytu w placówce.

Wśród nich był obowiązek opieki nad kotem oraz ponoszenia kosztów jego utrzymania. W związku z tym Assange miał uwolnić zwierzę, aby zapewnić mu zdrowsze życie - twierdzi włoska gazeta "La Repubblica".

Nie jest jasne, gdzie kot znalazł swój nowy dom - czy trafił do schroniska, czy został przygarnięty przez nowego właściciela. Można przypuszczać, że nie musiał narzekać na brak ofert adopcji. Jedną z nich "złożył" w czwartek brytyjski dziennikarz pisarz James Ball, przyznał jednak, że, jak się dowiedział, kot już "od wieków" nie mieszka w ambasadzie.

For the record: Julian Assange’s cat was reportedly given to a shelter by the Ecuadorian embassy ages ago, so don’t expect a feline extradition in the next few hours.



(I genuinely offered to adopt it)