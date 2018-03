Wicepremier Kosowa uniewinniony od zarzutu zbrodni wojennych





Foto: Felicia Violi / Flickr CC BY 2.0 | Video: Reuters Archive Podczas konfliktu w Kosowie z lat 1998-99 zginęło 13 tysięcy ludzi

Sąd w Kosowie uwolnił w piątek wicepremiera tego kraju Fatmira Limaja od zarzutów popełnienia zbrodni wojennych w 1998 roku podczas wojny w Kosowie. Limaj pełnił wówczas funkcję dowódcy Wyzwoleńczej Armii Kosowa (UCK).

Według sądu w Djakowicy (Gjakove), prokuratura nie była w stanie udowodnić winy Fatmira Limaja. Oskarżyła go w 2016 roku o to, że nie zapobiegł śmierci dwóch Albańczyków oraz że wiedział o zbrodni i nie podjął żadnych działań zmierzających do ustalenia sprawców oraz nie zgłosił tego do właściwych organów.

Kolejne uniewinnienia

Zdaniem obrońcy Limaja prokuratura "selektywnie wybierała dowody", co "jest sprzeczne z zasadą rzetelnego procesu sądowego".

Limaja już wcześniej, w 2012 roku, sąd w Prisztinie uniewinnił od zarzutu popełnienia zbrodni wojennych, uznając, że brak jest dostatecznych dowodów na jego współudział w zabijaniu i torturowaniu Serbów oraz Albańczyków w sytuacji, gdy główny świadek oskarżenia popełnił samobójstwo.

W 2015 roku międzynarodowy trybunał ds. zbrodni w dawnej Jugosławii uniewinnił Limaja od podobnych zarzutów. Oskarżono go wtedy o zbrodnie popełnione w 1998 roku w obozie Lapusznik na wschodzie Kosowa.

Obecnie Limaj jest wicepremierem w rządzie Ramusha Haradinaja, przywódcą ugrupowania Inicjatywa na rzecz Kosowa (NISMA) - partii utworzonej w 2014 roku w wyniku rozłamu w Demokratycznej Partii Kosowa (PDK), będącej polityczną następczynią UCK.

Secesja Kosowa

Podczas konfliktu w Kosowie z lat 1998-99, zakończonego interwencją NATO, zginęło 13 tys. ludzi. Kosowo, gdzie ponad 90 proc. ludności stanowią Albańczycy, oddzieliło się od Serbii w 2008 r.

Jego niepodległość uznało 115 krajów, w tym 23 członków UE wraz z Polską. Belgrad nadal uważa Kosowa za swą prowincję.

Źródło: VISAR KRYEZIU/ASSOCIATED PRESS/FOTOLINK Fatmir Limaj był dowódcą Wyzwoleńczej Armii Kosowa