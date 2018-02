"Druga dekada niepodległości Kosowa skupi się na gospodarczym dobrobycie obywateli"





Foto: EPA/PETRIT PRENAJ | Video: TVN24 BiS W kolejnych latach Kosowo skupi się na rozwoju gospodarczym, który miałby przybliżyć Prisztinę do członkowstwa w UE

Parlament Kosowa zebrał się w niedzielę na swej nadzwyczajnej sesji w ramach uroczystości z okazji dziesięciolecia ogłoszenia niepodległości, które Prisztina świętowała w miniony weekend. Posiedzenie zostało zbojkotowane przez kosowskich Serbów.

Po posiedzeniu parlamentu odbyła się parada sił wojskowych i policyjnych oraz przyjęcie na szczeblu państwowym.



Parlament Kosowa jednostronnie ogłosił niepodległość 17 lutego 2008 r. Miało to miejsce po blisko 10 latach wojny domowej w tym kraju, zakończonej interwencją NATO, która miała powstrzymać krwawe ataki na etnicznych Albańczyków.

"Delikatna kwestia"

Przewodniczący parlamentu Kosowa, Kadri Veseli zapowiedział, że "druga dekada niepodległości będzie się skupiała na gospodarczym dobrobycie obywateli Kosowa".



W sobotę w stolicy Serbii, Belgradzie, serbski minister spraw zagranicznych Ivica Daczić powiedział, że "niepodległość Kosowa pozostaje delikatną kwestią i nie zostanie ona zatwierdzona bez porozumienia z Serbią".



Władze Kosowa, które jest jednym z najbiedniejszych krajów w Europie, poczyniły pierwszy krok w kierunku członkostwa w Unii Europejskiej, podpisując układ o stabilizacji i stowarzyszeniu. Kraj ten jednak wciąż stoi przed poważnymi wyzwaniami, takimi jak relacje z Serbią, ustanowienie rządów prawa, wysokie wskaźniki bezrobocia, korupcja czy zorganizowana przestępczość

Uznawane przez 117 krajów

7 lutego w Belgradzie unijny komisarz ds. rozszerzenia Johannes Hahn powiedział, że "Serbia musi osiągnąć i wdrożyć w życie porozumienie o normalizacji stosunków z Kosowem i przeprowadzić szereg reform, by wejść do UE do 2025 roku". Zaznaczył też, że UE nie zamierza "importować żadnych nierozwiązanych sporów" przyszłych państw członkowskich.



Kosowo jest uznawane przez 117 krajów, w tym Stany Zjednoczone i większość zachodnich mocarstw, ale Serbia nadal postrzega je jako część własnego terytorium, w czym ma poparcie Rosji i Chin. Oficjalne uznanie Kosowa przez ONZ zostało zablokowane przez Rosję i Chiny.



Reuters przypomina, że dla 120 tys. Serbów mieszkających w Kosowie, to Belgrad jest ich stolicą. Serbia wspomaga ich finansowo i gospodarczo. Niepodległość Kosowa uznaje 23 spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej.