Trzy kościoły i trzy hotele zaatakowane na Sri Lance

Kilkadziesiąt osób zginęło, a prawie 300 zostało rannych w sześciu eksplozjach, do których doszło w niedzielę wielkanocną na Sri Lance - podaje agencja Reutera, powołując się na źródła w miejscowych służbach ratunkowych. Rzecznik lankijskiej policji poinformował, że do wybuchów doszło w trzech kościołach i trzech hotelach.

W samym Kolombo - stolicy kraju - wybuchy miały miejsce w hotelach oraz kościele św. Antoniego.

Do pozostałych dwóch eksplozji doszło w kościele św. Sebastiana w Migamuwie - w większości katolickim mieście leżącym około 30 km na północ od stolicy - oraz w świątyni w Madakalapuwie znajdującej się na wschodzie wyspy.

Do wybuchów w kościołach doszło w czasie odprawiania w nich mszy świętej.

Źródła w służbach bezpieczeństwa, na które powołuje się agencja Associated Press, podały, że do wybuchów doszło prawie jednocześnie w sześciu miejscach. Rozmówca AP dodaje, że co najmniej dwie eksplozje były efektem działania zamachowców samobójców.

Szpital Narodowy w Kolombo przyjął wielu rannych - pisze agencja Reutera. Jego dyrektor, Samindi Samrakoon, przekazał, że pierwszy bilans ofiar mówił o co najmniej 20 osobach zabitych i 280 rannych.

Lankijska policja cytowana przez Reutersa przekazała jednak, że tylko w jednym kościele św. Sebastiana na północy Kolombo, zginęło co najmniej 50 osób.

Więcej szczegółów dotyczących ataków nie jest na razie znanych.

