"Czy ktoś naprawdę uważa, że rozmowy i dialog pomiędzy Koreą Północną i Koreą Południową miałyby miejsce, gdyby nie moja stanowczość, wytrzymałość i wola skierowania całej naszej 'potęgi' przeciwko Północy" - napisał Trump, podkreślając, że rozmowy to dobre rozwiązanie.

W środę południowokoreańskie ministerstwo do spraw zjednoczenia poinformowało, że obie Koree wznowiły kontakt przez specjalną linię łączności w Panmundżomie w strefie zdemilitaryzowanej na granicy obu państw.

With all of the failed “experts” weighing in, does anybody really believe that talks and dialogue would be going on between North and South Korea right now if I wasn’t firm, strong and willing to commit our total “might” against the North. Fools, but talks are a good thing!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 stycznia 2018