"Ogranicza wolny wybór ciężarnej kobiety". Zakaz aborcji uznany za niezgodny z konstytucją

Trybunał Konstytucyjny Korei Południowej orzekł w czwartek, że obowiązujący w tym kraju od 66 lat zakaz aborcji jest niezgodny z konstytucją – przekazała agencja Yonhap. Agencja oceniła, że świadczy to o głębokich zmianach w południowokoreańskim społeczeństwie.

Siedmiu z dziewięciu członków składu orzekającego przychyliło się do skargi złożonej w 2017 roku przez lekarza, przeciwko któremu toczy się proces w sprawie dokonania 69 aborcji. - Sądzę, że ten wyrok wyzwala kobiety z kajdan - powiedział prawnik reprezentujący oskarżonego lekarza Kim Su Dzung, cytowany przez agencję Reutera. Kamienowanie homoseksualistów. "Wyjątkowo barbarzyński" system kar wchodzi w życie Kara śmierci... czytaj dalej »

TK uznał, że bezpośredni zakaz przerywania ciąży zawarty w prawie karnym jest niezgodny z konstytucją i nakazał umożliwienie aborcji w początkowych stadiach ciąży. Wyrok zobowiązuje parlament do zmiany prawa przed końcem 2020 roku.

"(Obecne prawo) ogranicza wolny wybór ciężarnej kobiety, co stoi w sprzeczności z zasadą, że naruszanie praw osobistych powinno być ograniczone do minimum" - ocenił TK. Sędziowie uznali również, że niesprawiedliwe jest przykładanie większej wagi do ochrony życia płodu, gdy narusza to prawa kobiety – podał Yonhap.

Zakaz aborcji

Korea Południowa wprowadziła prawo uznające przerywanie ciąży za przestępstwo w 1953 roku. Obecnie dopuszczane są pewne wyjątki, w tym w przypadku ciąży wynikającej z gwałtu, gdy zagraża ona zdrowiu matki lub w związku z chorobami dziedzicznymi.

Agencja AP określa obowiązujący w Korei Południowej zakaz jako jeden z najsurowszych wśród państw rozwiniętych. Prawo przewiduje karę do roku więzienia lub grzywny do dwóch milionów wonów (ok. 6,6 tys. zł) dla kobiet poddających się aborcji oraz do dwóch lat więzienia i do siedmiu lat pozbawienia prawa wykonywania zawodu dla lekarzy podejmujących się zabiegu. Ulicami Warszawy przeszedł Narodowy Marsz Życia Narodowy Marsz... czytaj dalej »

Czwartkowa decyzja anuluje poprzedni wyrok TK, który w 2012 roku poparł zakaz aborcji.

Zmiany społeczne w Korei

Według Yonhapu nowy wyrok odzwierciedla zmianę, jaka nastąpiła w południowokoreańskim społeczeństwie. W ankiecie przeprowadzonej przez firmę Gallup Korea 45 proc. respondentów zgodziło się, że aborcja jest zabójstwem, w porównaniu do 53 proc. w roku 2016 i 78 proc. w roku 1994.

W ankiecie przeprowadzonej w ubiegłym tygodniu przez Realmeter 58 proc. badanych opowiedziało się za zniesieniem zakazu aborcji, a nieco ponad 30 proc. za jego utrzymaniem.