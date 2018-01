Prezydent Korei Południowej Mun Dze In oświadczył w poniedziałek, że potrzeba więcej wysiłku, by międzykoreańskie rozmowy w sprawie zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu doprowadziły do dalszych negocjacji - tym razem między Koreą Północną a USA na temat programu nuklearnego.