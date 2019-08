Reżim Kima wystrzelił kolejne rakiety. Seul: to pociski krótkiego zasięgu

Pociski balistyczne wystrzelone we wtorek nad ranem miejscowego czasu przez Koreę Północną były rakietami krótkiego zasięgu - poinformowało Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Korei Południowej. Był to czwarty tego typu test Pjongjangu w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Rakiety zostały wystrzelone o godzinach 5:24 i 5:36 czasu lokalnego z prowincji Hwanghae Południowe na południowym zachodzie kraju, przeleciały 450 kilometrów na wysokości 37 kilometrów, po czym wpadły do Morza Japońskiego. Rząd w Tokio oświadczył, że pociski nie doleciały do japońskich wód terytorialnych.

Korea Północna wystrzeliła kolejne rakiety. Donald Trump uspokaja Korea Północna... czytaj dalej » Jak przekazało Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Korei Południowej północnokoreańskie rakiety były pociskami krótkiego zasięgu.

Pjongjang: USA i Korea Południowa ostrzą miecze

Ministerstwo spraw zagranicznych Korei Północnej nie ukrywa, że ostatnie testy rakiet krótkiego zasięgu to forma protestu przeciwko wspólnym manewrom wojsk USA i Korei Południowej, które rozpoczęły się w poniedziałek. Rzecznik resortu, za pośrednictwem oficjalnej agencji państwowej KCNA, określił ćwiczenia jako "symulowanie niespodziewanego i zapobiegawczego ataku".

- Pomimo naszych wielokrotnych ostrzeżeń władze Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej rozpoczęły wspólne ćwiczenia wojskowe skierowane przeciwko KRLD - przekazał rzecznik północnokoreańskiego MSZ.

- Jest to rażące naruszenie postanowień z 12 czerwca oraz porozumień z Panmundżom i z Pjongjangu, z których wszystkie są umowami o nawiązaniu nowych stosunków między KRLD i USA oraz o zbudowaniu trwałego i stabilnego reżimu pokojowego na Półwyspie Koreańskim - dodał.

Źródło: reuters, pap Rozpoznane północnokoreańskie instalacje nuklearne

- Władze USA i Korei Południowej głoszą otwartość na dialog. Ale potem ostrzą miecze, aby wyrządzić nam krzywdę. Jeśli to właśnie nazywają "twórczym podejściem" i "działaniem zgodnie ze zdrowym rozsądkiem", to my będziemy zmuszeni szukać nowej drogi - stwierdziło MSZ Korei Północnej.

Wspólny "trening personelu" wojsk USA i Korei Południowej. Mimo protestów Pjongjangu Wojska... czytaj dalej » - Przybycie nowych, amerykańskich myśliwców F-35A do Korei Południowej, wizyta amerykańskiego okrętu podwodnego napędzanego energią jądrową w południowokoreańskim porcie oraz amerykańskie testy rakiet balistycznych to kroki, które zmusiły Koreę Północną do kontynuowania rozwoju własnej broni - dodał rzecznik północnokoreańskiego MSZ.

Północnokoreańskie próby rakietowe

Pjongjang wcześniej w ciągu ostatnich dwóch tygodni przeprowadził trzy próby rakietowe, a według Seulu za każdym razem wystrzeliwano rakiety balistyczne krótkiego zasięgu. Państwowe media północnokoreańskie pisały o testach nowego systemu wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych.

Wcześniej w poniedziałek Reuters poinformował o poufnym raporcie ONZ, z którego wynika, iż Korea Północna wygenerowała około 2 miliardy amerykańskich dolarów na programy broni masowego rażenia, wykorzystując "szeroko rozpowszechnione i coraz bardziej zaawansowane" cyberataki na banki i giełdy kryptowalut.

Źródło: PAP/Reuters Rozmowy i prowokacje: stosunki USA - Korea Północna