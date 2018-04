Video: Fakty TVN

02.05.2017 | Strefa zdemilitaryzowana w Korei atrakcją...

Program atomowy Korei Północnej i niebezpieczeństwo konfliktu zbrojnego na Półwyspie Koreańskim niepokoją Stany Zjednoczone i ONZ, ale to wcale nie odstrasza turystów. Płacą sporo pieniędzy, by pojechać tam, gdzie ryzyko jest największe - do strefę zdemilitaryzowanej. Chcą poczuć to napięcie i pilnie się rozglądają, czy może to już.

»