Nowe sankcje ONZ nałożone na Koreę Północną oznaczają "całkowitą blokadę gospodarczą" kraju - oświadczyło w niedzielę północnokoreańskie ministerstwo spraw zagranicznych w komunikacie opublikowanym przez oficjalną agencję prasową reżimu KCNA.

Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła w piątek jednogłośnie rezolucję nakładającą kolejne sankcje na Pjongjang. Tym razem są one wymierzone głównie w dostawy ropy naftowej dla reżimu, mają też ograniczyć zatrudnianie północnokoreańskich pracowników za granicą.

Pjongjang w wydanym oświadczeniu wskazał, że USA są "przerażone zdolnościami nuklearnymi" Korei Północnej, a ich posunięcia wynikają z "oszołomienia" sytuacją. Zdaniem reżimu, nałożone sankcje są "jak dotąd najcięższe" i świadczą o "największej presji" wywieranej na kraj.

Rezolucja jest "równoznaczna z całkowitą blokadą gospodarczą" i dlatego Pjongjang uznaje je za "akt wojny pogwałcający pokój i stabilność Półwyspu Koreańskiego".

Próby nuklearne

Reżim Kima: USA chcą podporządkować świat. Odpowiemy działami Nowa strategia... czytaj dalej »

Restrykcje są odpowiedzią na test międzykontynentalnej rakiety balistycznej (ICBM), który Korea Północna przeprowadziła 28 listopada.

Projekt najnowszej rezolucji przedłożyły w czwartek Stany Zjednoczone po negocjacjach z Chinami - głównym sojusznikiem Pjongjangu - i Rosją.

Przyjęta w piątek rezolucja ma docelowo ograniczyć o 75 proc. dostawy ropy naftowej i produktów pochodnych do Korei Północnej. Stany Zjednoczone zabiegały o zablokowanie 90 proc. dostaw. Ponadto północnokoreańscy pracownicy, którzy są zatrudniani przede wszystkim w Rosji i Chinach, mają w ciągu 12 miesięcy zostać odesłani do kraju. Według ONZ, pracują oni "w warunkach zbliżonych do niewolnictwa".



W listopadzie resort finansów USA nałożył sankcje m.in. na północnokoreańską firmę działającą w Chinach, Rosji, Kambodży i Polsce. Firma ta zajmuje się "eksportem pracowników" - poinformowało wtedy ministerstwo finansów USA.



Korea Północna przeprowadziła wcześniej w listopadzie próbę pocisku ICBM. Pentagon ocenił, że rakieta testowana przez Pjongjang osiągnęła wyższy pułap niż poprzednie północnokoreańskie pociski, a próba tej broni stanowi zagrożenie dla całego świata.



We wrześniu reżim przeprowadził szóstą już i największą z dotychczasowych próbę nuklearną, a w lipcu dwie próby ICBM.



Rada Bezpieczeństwa ONZ zaostrzyła poprzednio sankcje wobec Pjongjangu 12 września, ograniczając między innymi dostawy paliw dla reżimu i wprowadzając zakaz importowania północnokoreańskich tekstyliów.