Nadchodzi czas pokoju? Korea Północna przesuwa wskazówki zegara

W geście pojednania Korea Północna zdecydowała o dostosowaniu swojej strefy czasowej do czasu południowokoreańskiego, a ministerstwo obrony Korei Południowej ogłosiło, że usunie wkrótce z granicy wszystkie głośniki, którymi nadawano teksty propagandowe.

5 maja Korea Północna przesunie zegary o 30 minut, by zrównać swój czas z czasem Korei Południowej – podała północnokoreańska agencja prasowa KCNA. Według urzędników w Seulu przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un obiecał taką zmianę na piątkowym historycznym szczycie z prezydentem Korei Południowej Mun Dze Inem w miejscowości Panmundżom po południowej stronie linii demarkacyjnej między państwami koreańskimi.

Widok "rozdzierający serce"

Według rzecznika prezydenta Korei Południowej, Jun Jung Czana, w czasie spotkania Kim określił widok zawieszonych na ścianie w Domu Pokoju w Panmundżomie dwóch zegarów, wskazujących różne godziny, jako "rozdzierający serce". Obie Koree znajdują się w osobnych strefach czasowych od 2015 roku, kiedy Pjongjang przesunął swój czas o 30 minut.

Podczas szczytu przywódcy obu zwaśnionych krajów podpisali deklarację, w której zapowiedzieli wspólne dążenia do zawarcia formalnego układu pokojowego, kończącego wojnę z lat 50. XX wieku. Zobowiązali się też do zaprzestania "wszelkich wrogich działań przeciwko sobie w każdej dziedzinie", w tym do wstrzymania przekazów propagandowych.

Cisza na granicy

Ministerstwo obrony Korei Południowej ogłosiło w poniedziałek, że usunie wkrótce wszystkie rozmieszczone na granicy głośniki, przez które nadawano przekazy propagandowe przeznaczone dla Koreańczyków na Północy – podała agencja Yonhap. Przekazy wstrzymano przed szczytem, a demontaż głośników jest elementarnym krokiem w stronę budowy zaufania wojskowego pomiędzy dwiema stronami – oceniła rzeczniczka resortu Czhwe Hjun Su.

Zgodnie z ustaleniami szczytu generałowie z obu krajów mają podjąć w maju dialog wojskowy, a jesienią prezydent Mun ma odwiedzić Pjongjang.

Wspólny cel

W podpisanym w piątek oświadczeniu Mun i Kim określili denuklearyzację Półwyspu Koreańskiego jako wspólny cel obu krajów, ale w dokumencie zabrakło wzmianek o konkretnych środkach, jakie mają doprowadzić do rozbrojenia. Według kancelarii prezydenta Korei Płd. Kim obiecał jednak, że w maju zamknie ośrodek testów nuklearnych na północy kraju oraz zaprosi amerykańskich i południowokoreańskich ekspertów i dziennikarzy do udziału w tym wydarzeniu.

Wcześniej w kwietniu Kim ogłosił wstrzymanie prób jądrowych i startów balistycznych rakiet dalekiego zasięgu. W maju lub czerwcu ma się on spotkać z prezydentem USA Donaldem Trumpem.