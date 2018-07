Trump dziękuje Kim Dzong Unowi. Reżim przekazał szczątki żołnierzy USA

Dziennik "The Washington Post" informuje o szczątkach 55 żołnierzy. Przewożący je samolot transportowy miał ok. 4 rano czasu polskiego wylądować w bazie Osan pod Seulem. Władze KRLD przekazały szczątki armii USA na lotnisku w Wonsan na wschodnim wybrzeżu Korei Północnej. Amerykanie przyznają: Korea nadal produkuje materiały do bomb - Korea Północna... czytaj dalej »

Przeniesienie szczątków było jednym z postanowień czerwcowego szczytu w Singapurze między prezydentem USA Donaldem Trumpem a przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem - podał w nocy z czwartku na piątek Biały Dom. Formalna ceremonia ich przyjęcia odbędzie się w środę w bazie w Osan.

Rzeczniczka Białego Domu przekazała, że jest to "pierwszy ważny krok, by wznowić przenoszenie szczątków z Korei Północnej".

"Szczątki amerykańskich wojskowych wkrótce opuszczą Koreę Północną i trafią do USA! Po wielu latach, to będzie wielki moment dla wielu rodzin. Dziękuję Kim Dzong Unowi" - napisał na Twitterze Trump.

The Remains of American Servicemen will soon be leaving North Korea and heading to the United States! After so many years, this will be a great moment for so many families. Thank you to Kim Jong Un.