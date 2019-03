Zdjęcia z kosmosu odkrywają tajemnicę Korei Północnej

Korea Północna odbudowuje ośrodek rakietowy Sohae, który w zeszłym roku został częściowo rozebrany - informują dwa amerykańskie ośrodki analityczne i południowokoreańska agencja Yonhap. Jak podają, świadczą o tym najnowsze zdjęcia satelitarne, wykonane zaledwie dwa dni po zakończonym bez porozumienia spotkaniu Donalda Trumpa i Kim Dzong Una w Wietnamie.

Do najnowszych zdjęć satelitarnych dostęp miały południowokoreańskie służby wywiadowcze, a także kilka amerykańskich think tanków monitorujących wydarzenia w Korei Północnej.

Zdjęcia te pokazują, że Korea Północna prowadzi "pospieszną odbudowę" ośrodka Sohae (Tongchang-ri) na swoim zachodnim wybrzeżu - poinformowano we wtorek w ramach specjalnego projektu prowadzonego przez amerykański think tank Center for Strategic and International Studies.

Jak oceniono, może to być działanie demonstracyjne w reakcji na odmowę zniesienia sankcji, którymi obłożona jest Korea Północna przez Waszyngton.

Źródło: Reuters TV / CSIS/Beyond Parallel/Digital Globe 2019 Trwa odbudowa ośrodka rakietowego w Sohae (Tongchang-ri)

Odbudowa zamiast rozbiórki

Prace rozbiórkowe poligonu rakietowego Sohae rozpoczęte zostały w czerwcu 2018 roku - informuje Yonhap powołująca się na południowokoreańskie źródło rządowe w Seulu. Rozebrany został wówczas budynek pomocniczy do montażu rakiet, platforma do wystrzeliwania rakiet oraz łączące oba obiekty tory kolejowe.

Prace te zostały wstrzymane miesiąc później, po czym - aż do teraz - w Sohae działo się niewiele.

- Jak dotąd nie ma żadnych sygnałów świadczących o odbudowywaniu tych torów kolejowych, są jednak świadectwa, że (Korea Północna - red.) wydaje się skupiać na odbudowaniu budynku pomocniczego - stwierdziło źródło rządowe w Seulu pragnące zachować swoją anonimowość, cytowane przez Yonhap.

Główny ośrodek rakietowy

Sohae od 2012 roku był głównym ośrodkiem rakietowym Korei Północnej wykorzystywanym do wystrzeliwania satelitów oraz testów silników rakietowych. Jak podkreśla BBC, nigdy nie był on natomiast miejscem odpaleń wojskowych rakiet balistycznych.

Źródło: Google Earth Ośrodek Sohae służył m.in. do wystrzeliwania północnokoreańskich satelitów

Zdaniem ekspertki ds. Korei Północnej Jenny Town, to "istotne rozróżnienie". - Koreańczycy z Północy przypuszczalnie widzą odbudowę (ośrodka w Sohae - red.) nie jako część swojego programu rakietowego, ale cywilnego programu kosmicznego. To rozróżnienie, na które wielokrotnie zwracali uwagę w przeszłości - mówi Town z think tanku 38 North.

Szczyt bez porozumienia

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un spotkał się w Hanoi w dniach 27-28 lutego z prezydentem USA Donaldem Trumpem, ale szczyt nie przyniósł porozumienia w sprawie denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego.

Obie delegacje opuściły miejsce rozmów wcześniej niż tego oczekiwano, bez podpisania wspólnego oświadczenia.

Po zakończeniu szczytu Trump oświadczył, że Korea Północna domagała się zniesienia wszystkich nałożonych na nią sankcji, oferując w zamian tylko likwidację ośrodka jądrowego w Jongbjon, który jest dobrze znany społeczności międzynarodowej. Strona amerykańska nie mogła się na to zgodzić.

Źródło: reuters, pap Rozpoznane północnokoreańskie instalacje nuklearne