Pompeo przybył do Pjongjangu. Ma "wypełnić zobowiązania szczegółami"

Na lotnisku Pompeo został przywitany przez wysokiego rangą urzędnika komunistycznego reżimu Kim Jung Czola oraz ministra spraw zagranicznych Ri Jong Ho.

Jest to trzecia wizyta Pompeo w Korei Północnej od kwietnia i pierwsza od historycznego szczytu prezydenta USA Donalda Trumpa z Kim Dzong Unem 12 czerwca w Singapurze. Północnokoreański przywódca zobowiązał się tam do pracy na rzecz "całkowitej denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego", ale nie podał konkretnego harmonogramu tego procesu. "Kim nigdy nie obiecał, że się rozbroi. Kim się nie rozbraja, on się zbroi" Ostatnia seria... czytaj dalej »

- Przywódcy naszych państw poczynili na szczycie w Singapurze zobowiązania do całkowitej denuklearyzacji Korei Północnej i nakreślili, jak mogą wyglądać nowe relacje USA-KRLD - powiedział Pompeo według informacji przekazanych dziennikarzom przez rzeczniczkę Departamentu Stanu Heather Nauert.

- Od szczytu wciąż trwały konsultacje. W czasie tej wizyty spróbuję wypełnić te zobowiązania szczegółami i podtrzymać pęd do wprowadzenia w życie tego, co dwaj przywódcy obiecali sobie nawzajem i całemu światu. Mam nadzieję, że Korea Północna jest gotowa zrobić to samo - powiedział szef amerykańskiej dyplomacji.

Po szczycie Trump twierdził, że broń nuklearna Korei Północnej nie stanowi już zagrożenia, a denuklearyzacja rozpocznie się "bardzo szybko". Przed wizytą Pompeo w Pjongjangu prezydent USA stwierdził na Twitterze, że rozmowy z Koreą Północną "idą dobrze".

Many good conversations with North Korea-it is going well! In the meantime, no Rocket Launches or Nuclear Testing in 8 months. All of Asia is thrilled. Only the Opposition Party, which includes the Fake News, is complaining. If not for me, we would now be at War with North Korea!