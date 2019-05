Bliski współpracownik Kima "stracony", tłumaczka ze spotkania z Trumpem w więzieniu

Foto: AP/Associated Press/East News Video: tvn24

Profesor Góralczyk o największym przegranym szczytu w Hanoi

03.03 | - Największym przegranym tego szczytu nie jest wcale nawet Donald Trump, a pewno nie Kim Dzong Un, tylko prezydent Korei Południowej Mun Jae-in - mówił w programie "Horyzont" w TVN24 profesor Bogdan Góralczyk, dyplomata, były ambasador RP w Tajlandii. Jak wskazał, to właśnie on cały swój program prezydencki postawił na to, że spróbuje "nie tyle zjednoczyć, bo to daleki proces, ale zainwestować w Korei Północnej".

