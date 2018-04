Wypadek autokaru w Korei Północnej. Nie żyje 36 osób

32 Chińczyków i czterech Koreańczyków z Północy zginęło w wypadku autokaru z turystami w prowincji Hwanghae Północne na południu kraju - poinformowało w poniedziałek chińskie MSZ.

Dwóch chińskich turystów odniosło poważne obrażenia i znajduje się w ciężkim stanie - dodano.

Rzecznik MSZ Chin Lu Kang poinformował, że do wypadku drogowego doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek w Hwanghae Północne, na południe od Pjongjangu.

Okoliczności wypadku nie są jasne. Nie wiadomo też, ile dokładnie osób podróżowało autokarem.

W materiale zdjęciowym pokazanym w chińskiej telewizji widać wrak przewrócony kołami do góry i pracujące na miejscu ekipy ratunkowe.

Rannych przewieziono do szpitali - podaje agencja Associated Press.



Chińczycy należą do turystów, którzy najliczniejszej odwiedzają odizolowaną od świata Koreę Północną. Często składają hołd w miejscach związanych z chińską interwencją w czasie wojny koreańskiej z lat 1950-1953.

Źródło: mapy Google Hwanghae Północne, Korea Północna