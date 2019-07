Australijski student wydalony z Korei Północnej. Agencja: parał się "szpiegostwem"





Foto: FRANCK ROBICHON / PAP/EPA | Video: Reuters Alek Sigley opuścił Koreę Północną

29-letni student z Australii, który po 10 dniach został wypuszczony na wolność i bezpiecznie opuścił Koreę Północną, podczas pracy dla zagranicznych mediów miał dopuszczać się "działań szpiegowskich" - podała państwowa agencja KCNA.

Alek Sigley, przetrzymywany od 25 czerwca do czwartku rano, był aktywnym użytkownikiem mediów społecznościowych i regularnie współpracował w czasie swego pobytu w Korei Północnej z międzynarodowymi organizacjami medialnymi, w tym z amerykańskim portalem NK News.



"Dochodzenie ujawniło, że z poduszczenia NK News i innych antykoreańskich (anty-KRLD) mediów przekazał kilka razy dane i zdjęcia, które zbierał i analizował przeczesując Pjongjang i wykorzystując legitymację studenta zagranicznego" - podała KCNA.

"Pogłębiony obraz życia w Pjongjangu"

W swoim ostatnim poście, z 30 kwietnia, Sigley opisuje według internetowej strony NK News, czego z doświadczył w Pjongjangu.



"Tych sześć artykułów, które Alek opublikował, to wszystko" - wyjaśnia NK News rozmiary współpracy z Australijczykiem. Jako fałszywe oświadczenie odrzucamy "pomysł, że teksty te, publikowane jawnie pod jego własnym imieniem i nazwiskiem między styczniem br. a kwietniem, mają antypaństwowy charakter" - napisał w oświadczeniu Chad O'Carroll, prezes Korea Risk Group wydającego NK News.

Według niego publikacje Sigleya dawały "apolityczny, pogłębiony obraz życia w Pjongjangu".

Studia w Korei Północnej

Biegle władający językiem koreańskim Sigley studiował literaturę koreańską na Uniwersytecie Kim Ir Sena w Pjongjangu. Był również przewodnikiem wycieczek zachodnich turystów odwiedzających totalitarną Koreę Północną. Sam określał siebie jako jedynego Australijczyka mieszkającego w Korei Północnej.



KCNA podała, że Sigley przyznał się do swoich "działań szpiegowskich" i kilkakrotnie za nie przepraszał. W czwartek został wyekspediowany z Korei Północnej.



W piątek Sigley poinformował, że - bezpieczny i zdrowy - jest w Tokio i zamierza wrócić do normalnego życia. Nie wypowiadał się na temat przyczyn zatrzymania go w Korei Północnej ani tego, co się mu się przydarzyło w Pjongjangu.