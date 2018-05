"Głupie" uwagi wiceprezydenta i "nuklearna konfrontacja". Pjongjang znów grozi USA





»

Nie mogę ukryć swojego zaskoczenia tak ignoranckimi i głupimi uwagami płynącymi z ust wiceprezydenta USA - stwierdziła wiceszefowa północnokoreańskiej dyplomacji Choe Son-hui, komentując niedawny wywiad Mike'a Pence'a. Jak dodała, przyszłość szczytu w Singapurze leży "całkowicie" po stronie Stanów Zjednoczonych.

Zajmująca się od dekady relacjami z USA Choe Son-hui potępiła wywiad wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a dla Fox News, w którym ocenił, że Korea Północna "może skończyć jak Libia". USA: nie pójdziemy na ustępstwa wobec Kima Do szczytu Trump... czytaj dalej »

W artykule opublikowanym przez agencję informacyjną KCNA stwierdziła, że wiceprezydent wygłosił w ostatnich dniach "niepohamowane i zuchwałe uwagi". Zdaniem wiceminister, Pence jest "polityczną marionetką", skoro porównuje Koreę Północną, "mocarstwo atomowe, do Libii, która jedynie zainstalowała kilka urządzeń i obnosiła się z nimi".

W ostatnich dniach również prezydent Donald Trump zapewniał, że Waszyngton nie dąży do "libijskiego modelu" rozbrojenia nuklearnego Korei Północnej. Nawiązywał w ten sposób do historii libijskiego przywódcy Muammara Kadafiego, który w 2003 roku zgodził się porzucić ambicje atomowe, a osiem lat później zginął z rąk wspieranych przez Zachód rebeliantów.

Od tego czasu Libia pogrążona jest w chaosie. O kontrolę nad państwem walczą dwa rządy, a każdy z nich ma wsparcie swych własnych milicji. W kraju działają też islamscy bojownicy mający powiązania z Państwem Islamskim i Al-Kaidą. Pjongjang zmienił zdanie. Dziennikarze z Południa pojadą na zamknięcie poligonu Władze Korei... czytaj dalej »

Pjongjang ostrzega przed "nuklearną konfrontacją"

Wiceszefowa północnokoreańskiej dyplomacji ostrzegła przed możliwą "nuklearną konfrontacją", jeśli dyplomacja zawiedzie.

- Nie będziemy błagać Stanów Zjednoczonych o dialog, ani nie będziemy przekonywać, jeśli nie będą chcieli usiąść (do rozmów) z nami - powiedziała wiceminister i dodała, że może zasugerować, by Kim Dzong Un przemyślał swój udział w szczycie zaplanowanym na 12 czerwca w Singapurze, jeśli Stany Zjednoczone urażą Koreę Północną.

- To, czy USA spotkają się z nami przy stole, czy zmierzą z nami w nuklearnej konfrontacji (ang. nuclear-to-nuclear showdown), zależy całkowicie od decyzji i zachowań Stanów Zjednoczonych - zaznaczyła.

Wcześniej Korea Północna groziła, że może odwołać historyczny szczyt Kima z prezydentem USA Donaldem Trumpem w związku z wypowiedziami doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego amerykańskiego prezydenta Johna Boltona. Ocenił on, że Korea Północna musi najpierw przeprowadzić denuklearyzację, zanim będzie mogła liczyć na jakąkolwiek gratyfikację ze strony USA. USA: robimy wszystko, aby szczyt w Singapurze odbył się zgodnie z planem Waszyngton cały... czytaj dalej »

Waszyngton żąda całkowitej i nieodwracalnej denuklearyzacji Pjongjangu.

Trump: bez szczytu "też OK"

Prezydent Trump powiedział we wtorek, że jego spotkanie z przywódcą Korei Północnej może się opóźnić. Trump dodał, że "byłoby wspaniale", gdyby doszło do szczytu, ale zastrzegł, że spełnione muszą zostać pewne warunki. W przeciwnym razie - jak ostrzegł - "nie będziemy mieli spotkania". Podkreślił, że "musi dojść do denuklearyzacji" Korei Północnej. Dodał, że jeśli nie dojdzie do tego szczytu, "to też będzie OK".

Trump wypowiedział się w ten sposób przed spotkaniem w Białym Domu z prezydentem Korei Południowej Mun Dze Inem, który przybył do Waszyngtonu, by omówić strategię negocjacji z Koreą Północnej przed szczytem w Singapurze. Prezydent USA zauważył, że przygotowania do szczytu będą kontynuowane, a on wierzy, że Kim "poważnie" myśli o rezygnacji z broni jądrowej.