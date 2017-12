Program atomowy Korei Północnej i niebezpieczeństwo konfliktu zbrojnego na Półwyspie Koreańskim niepokoją Stany Zjednoczone i ONZ, ale to wcale nie odstrasza turystów. Płacą sporo pieniędzy, by pojechać tam, gdzie ryzyko jest największe - do strefę zdemilitaryzowanej. Chcą poczuć to napięcie i pilnie się rozglądają, czy może to już.

Kilka dni temu jedna z południowokoreańskich gazet oskarżyła jednak Pekin o dostarczanie ropy naftowej do Korei Północnej. Waszyngton uderza w ludzi Kima. Dwa kluczowe nazwiska na liście sankcji Stany Zjednoczone... czytaj dalej »

Rzecznik chińskiego ministerstwa obrony Ren Guoqiang zaprzeczył na konferencji prasowej, by chińskie statki nielegalnie spotykały się na morzu ze statkami z Korei Północnej w celu przeładunku ropy naftowej. - Taka sytuacja w ogóle nie ma miejsca - odpowiedział Ren na pytanie dziennikarza.

Chiny twierdzą, że w pełni przestrzegają wszystkich rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nałożonych na Koreę Północną, pomimo podejrzeń USA, Korei Południowej i Japonii, że ChRL obchodzi międzynarodowe sankcje.

Mimo tych zapewnień prezydent USA Donald Trump napisał w czwartek na Twitterze, że jest "bardzo rozczarowany" tym, iż Chiny pozwalają na to, by do Korei Północnej docierała ropa naftowa.

"Przyłapani NA GORĄCYM UCZYNKU - jestem bardzo rozczarowany tym, że Chiny pozwalają, by ropa docierała do Korei Północnej. Nigdy nie będzie przyjaznego rozwiązania problemu północnokoreańskiego, jeśli będzie się tak działo nadal" - ostrzegł prezydent USA.

Caught RED HANDED - very disappointed that China is allowing oil to go into North Korea. There will never be a friendly solution to the North Korea problem if this continues to happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 grudnia 2017