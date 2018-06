"Rozpoczęło się rozczłonkowanie Grecji". Poseł nawoływał do wojskowego puczu

Grecja i Macedonia podpiszą w niedzielę porozumienie o zmianie nazwy byłej jugosłowiańskiej republiki - podało w piątek greckie ministerstwo informacji. Będzie ono podpisane przez szefów MSZ obu państw nad granicznym jeziorem Prespa w Grecji.

Obecni na ceremonii będą premierzy Grecji Aleksis Cipras i Macedonii Zoran Zaew, którzy w swych krajach spotkali się z ostrym sprzeciwem w związku z porozumieniem i zostali wręcz oskarżeni o "narodową kapitulację".

"Mamy tylko jedną nazwę – Macedonia". Protest przeciw porozumieniu z Grecją Około 1,5 tysiąca... czytaj dalej » Obydwaj premierzy ogłosili 12 czerwca ustalenie kompromisowego rozwiązania wieloletniego sporu o nazwę państwa.

Macedonia zgodziła się na zmianę konstytucyjnej nazwy państwa na Republika Macedonii Północnej, a w zamian Ateny zobowiązały się do odstąpienia od blokowania integracji Macedonii z Unią Europejską i NATO. Negocjacje były prowadzone pod auspicjami ONZ-owskiego mediatora Matthew Nimetza.



Grecja od lat domagała się od Macedonii zmiany nazwy, twierdząc, że obecna implikuje żądania terytorialne wobec jej własnej prowincji o tej samej nazwie, miejsca urodzenia Aleksandra Wielkiego, a Skopje uzurpuje sobie prawo do greckiego dziedzictwa i historii.



Prawicowy prezydent Macedonii Gjorge Iwanow zapowiedział, że nie podpisze porozumienia, gdyż jest ono szkodliwe, a opozycyjna grecka partia Nowa Demokracja (ND) wystąpiła z żądaniem głosowania nad wotum nieufności wobec premiera Ciprasa, pierwszym od przejęcia przez niego władzy w 2015 roku. Debata w tej sprawie trwa już od czwartku.



Cipras przetrwa głosowanie, gdyż ma poparcie 154 z 300 deputowanych, a jego koalicjant, partia Niezależni Grecy (ANEL), deklaruje, że choć nie poprze porozumienia ze Skopje, nie chce doprowadzić do obalenia rządu.

Deputowany nawoływał do przewrotu wojskowego

Historyczne porozumienie pod ostrzałem. "Oddaje nazwę Macedonia" Grecka opozycja... czytaj dalej » Piątkową debatę w greckim parlamencie przerwało wystąpienie Konstantinosa Barbarusisa, deputowanego ze skrajnie prawicowego, faszyzującego ugrupowania Złota Jutrzenka (Złoty Świt), w którym zaapelował do wojskowych, aby zaaresztowali przedstawicieli rządu za poparcie porozumienia z Macedonią.



- Rozczłonkowanie Grecji rozpoczęło się. Ponieważ kierownictwo polityczne kraju nie działa w interesie narodu, lecz swoim własnym, wzywam dowództwo armii, aby uszanowało przysięgę i aresztowało premiera Aleksisa Ciprasa, Panosa Kammenosa (ministra obrony) i Prokopisa Pawlopulosa (prezydenta), by zapobiec zdradzie - oznajmił w emocjonalnym wystąpieniu.



Barbarusis został wyrzucony z sali posiedzeń, a także z partii. Aresztowano go pod zarzutem nawoływania do przewrotu wojskowego, a prokurator zarządził dochodzenie, czy jego tyrada miała znamiona zdrady stanu.