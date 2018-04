Koniec ery braci Castro. Kuba ma nowego prezydenta

Dotychczasowy pierwszy wiceprezydent Kuby Miguel Diaz-Canel został w czwartek wybrany na prezydenta Kuby przez Zgromadzenie Narodowe Władzy Ludowej. Zastąpi Raula Castro, który rządził wyspą przez 12 lat.

Według państwowych mediów Diaz-Canel zdobył w czwartek 99,83 proc. głosów deputowanych parlamentu.

Źródło: EPA/GUILLAUME HORCAJUELO Miguel Diaz-Canel Obserwatorzy zauważają, że wydarzenie to rozpoczyna nowy etap w historii kraju - zakończy prawie 60 lat rządów Fidela i Raula Castro. Fidel rządził Kubą od 1959 r. do 2006 r., a Raul Castro, który zastąpił swojego - zmarłego w listopadzie 2016 roku - brata Fidela, kolejnych 12, aż do czwartku.

Nowy prezydent oświadczył, że będzie kontynuował rewolucję kubańską. Zaznaczył również, że Raul Castro pozostaje liderem tej rewolucji.

Zapewnił też, że władze w Hawanie są zawsze gotowe na dialog z tymi, którzy traktują przedstawicieli kraju jak równych sobie.

Diaz-Canel dodał, że kubańska polityka zagraniczna się nie zmieni.

Historyczna data

Nowy szef państwa jest pierwszą osobą od blisko 60 lat, która stanie na czele kraju i nie będzie nosiła nazwiska Castro - podkreślają obserwatorzy.



57-letni Diaz-Canel pierwszym wiceprzewodniczącym Rady Państwa został mianowany przez Raula Castro w 2013 roku. Jest cywilem i przedstawicielem nowego pokolenia - urodził się rok po kubańskiej rewolucji z 1959 r. i nie otacza go tak wyrazista legenda jak braci Castro.



Data wyboru nowego prezydenta, 19 kwietnia, jest historyczna ze względu na przypadającą w ten dzień 57. rocznicę odparcia inwazji w Zatoce Świń, której w 1961 roku dokonali kubańscy emigranci z pomocą amerykańskiej CIA. 19 kwietnia nazywany jest na Kubie dniem "pierwszej porażki jankeskiego imperializmu w Ameryce Łacińskiej".

Źródło: EPA/Alejandro Ernesto Raul Castro rządził Kubą od 2006 roku