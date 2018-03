Ponad dwóm milionom dzieci w Demokratycznej Republice Konga grozi śmierć w wyniku ciężkiego niedożywienia, jeżeli szybko nie zostanie im dostarczona należyta pomoc humanitarna - ostrzegła w piątek ONZ.

- Dwóm milionom ciężko niedożywionych dzieci grozi śmierć. W jakiej perspektywie czasowej? Ciężko powiedzieć. Nie chcę jej określać, bo to jakby uruchomić tykanie zegara. Jednak to, co jest pewne to fakt, że kiedy spojrzycie na te przerażające liczby, to zdacie sobie sprawę, że potrzeba nie może być pilniejsza - powiedział rzecznik ONZ Jens Laerke podczas konferencji w Genewie.

"Sytuacja humanitarna w Kongo pogorszyła się w alarmującym tempie" Eskalacja... czytaj dalej »

- Spoczywa na nas wielka odpowiedzialność w Demokratycznej Republice Konga. Na ONZ, społeczności NGO (organizacjach pozarządowych - red.), na nas wszystkich. Jesteśmy tam obecni od dekad. Teraz musimy trzymać kurs - dodał.

Rzecznik ONZ poinformował również, że w przyszłym tygodniu Koordynator ONZ ds. Pomocy Humanitarnej Mark Lowcock ma spotkać się w tej sprawie z darczyńcami w Kongo.

W wielu częściach tego kraju, pogrążonego w jednym z najtragiczniejszych kryzysów humanitarnych na świecie, sytuacja stale się pogarsza.

Jak podała Bettina Luescher ze Światowego Programu Żywnościowego, spośród dwóch milionów dzieci zagrożonych śmiercią głodową, 300 tysięcy pochodzi z regionu Kasai.

Wiosną 2017 roku, po latach pogarszającej się sytuacji gospodarczej i społecznej, oraz towarzyszącym temu skandalom korupcyjnym, doszło tam do powstania przeciwko władzom centralnym.



Walki miedzy rebeliantami a stroną rządową przyczyniły się do przesiedlenia niemal półtora miliona ludzi, w tym 850 tysięcy dzieci. Konflikt spowodował kryzys żywnościowy w regionie, m.in. w efekcie uniemożliwienia uprawy pól miejscowym farmerom.

Źródło: Google Maps Region Kasai, Demokratyczna Republika Konga