Konkluzje konferencji "o wiele bardziej umiarkowane, niż wystąpienia amerykańskie"

Państwa Zatoki i Izrael wspólnie dyskutowały w Warszawie o strategii wobec Iranu, ale trudno sobie wyobrazić, by porozumiały się w takiej kwestii, jak konflikt izraelsko-palestyński - brzmi jeden z komentarzy we francuskiej prasie. Eksperci i dziennikarze z całego świata komentują zakończoną w czwartek konferencję bliskowschodnią.

W trwającej od środy do czwartku konferencji wzięli udział przedstawiciele 62 krajów. Do Warszawy przyjechali m.in. wiceprezydent USA Mike Pence, sekretarz stanu USA Mike Pompeo, premier Izraela Benjamin Netanjahu, a także szefowie dyplomacji Wielkiej Brytanii, Włoch oraz kilku krajów arabskich.

CO USTALONO PODCZAS WARSZAWSKIEJ KONFERENCJI.

Początek nowej ery?

Media zgodnie oceniają, że tematem przewodnim rozmów było zagrożenie ze strony Iranu.

Dziennik "Haarec" przywołuje słowa szefa amerykańskiej dyplomacji, który powiedział Netanjahu, że stawienia czoła Iranowi jest kluczem do pokoju i stabilizacji na Bliskim Wschodzie. Władze w Teheranie oskarżane są o ingerowanie w sprawy wielu państw i aktywne zaangażowanie, w tym militarne m.in. w Syrii, Jemenie czy Libanie. Przedstawiciele irańskich władz wielokrotnie też grozili państwu żydowskiemu.

Agencje Reutera i Associated Press zauważają, że w Warszawie doszło do niespotykanego od wielu lat bezpośredniego spotkania delegacji Izraela i państw arabskich. Poprzednio taka sytuacja miała miejsce na konferencji w Madrycie w 1991 roku.

Brytyjski dziennik "Guardian" zwraca uwagę na dobrą atmosferę, w jakiej przebiegły rozmowy i pyta, czy uśmiechy wymieniane przez Netanjahu i arabskich przywódców są zwiastunem nowej ery. Dodaje jednocześnie, że izraelscy przywódcy postawili na antypatie wobec Iranu, które przyćmiły sprawę palestyńską podczas szczytu w Warszawie.

"Wierzę, że jest to początek nowej ery" – ocenił amerykański wiceprezydent Mike Pence cytowany przez dziennik. "Z premierem Netanjahu, z przywódcami Bahrajnu, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich wszyscy łamaliśmy się chlebem" - dodał. O zmianie klimatu politycznego na Bliskim Wschodzie wspomina także "Israel Today" przypominając, że jego zwiastunem była zeszłoroczna wizyta Netanjahu w Omanie.

Zagrożenie ze strony Iranu

Tymczasem centrum BICOM (Britain Israel Communications and Research Centre) w swej publikacji na temat szczytu przytacza słowa Netanjahu, który podziękował sekretarzowi stanu i wiceprezydentowi USA, a także administracji Białego Domu za spotkanie na konferencji. Zdaniem izraelskiego premiera osiągnięto "historyczny punkt zwrotny". Podkreślał, że rozmowy z przywódcami arabskimi odbyły się "z niespotykaną mocą, klarownością i jednością na temat wspólnego zagrożenia ze strony irańskiego reżimu".

Na postęp w relacjach Izrael - państwa arabskie zwraca też uwagę "Washington Examiner". Ten również cytuje szefa izraelskiego rządu, który żartował, że arabscy przywódcy "zdetronizowali" go jako naczelnego irańskiego jastrzębia.

Kwestia palestyńska

W kwestii palestyńskiej również miał być osiągnięty postęp. Doradca prezydenta USA Jared Kushner oświadczył w czwartek, że plan pokojowy Waszyngtonu zakłada, iż Izraelczycy i Palestyńczycy będą musieli pójść na kompromisy - informuje portal dziennika "Haarec". Na zamkniętej sesji konferencji Kushner miał przekazać, że bliskowschodni plan pokojowy administracji prezydenta USA zostanie zaprezentowany po zaplanowanych na 9 kwietnia wyborach parlamentarnych w Izraelu.

Po raz pierwszy o tym, że to Warszawa będzie miejscem prezentacji zarysu planu, nazywanego "dealem stulecia", napisał w zeszłym tygodniu amerykański portal informacyjny Axios, powołując się na źródła w Białym Domu. Również w zeszłym tygodniu Axios podał, że pod koniec lutego Kushner uda się w podróż do kilku krajów regionu - Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Omanu, Bahrajnu, Kataru i być może Maroka - gdzie ma rozmawiać o tym planie.

Jak zwraca jednak uwagę dziennik "Jerusalem Post", Kushner twierdził, że plan pokojowy Trumpa nie będzie obejmować inicjatywy Arabii Saudyjskiej.

Krytycznie efekty konferencji w Warszawie ocenia natomiast think-tank Atlantic Council. W jego publikacji zwraca się uwagę, że administracja prezydenta Trumpa szukała sposobu na wyrwanie się z międzynarodowej izolacji w kwestii podejścia do Iranu. W tym celu naciskała na wiele państw, aby pojawiły się na szczycie w Warszawie, na którym omawiane były kwestie pokoju i stabilizacji na Bliskim Wschodzie. Jednak Biały Dom poniósł klęskę w efektywnym, wielostronnym podejściu do Iranu opartym na powszechnych obawach i realistycznym zrozumieniu tego, co można osiągnąć.

"Polska i USA zapoczątkowują proces warszawski"

Francuskie radio dla zagranicy RFI podkreśla, że izraelski premier Benjamin Netanjahu uznał warszawską konferencję za "historyczny zwrot" i dodaje, że "spotkał się z przywódcami arabskimi, zjednoczonymi we wspólnym froncie przeciw Iranowi".

"Polska i USA zapoczątkowują proces warszawski" – zatytułowało sprawozdanie swej wysłanniczki Oriane Verdier RFI. Według niej "konkluzje konferencji na temat pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie były o wiele bardziej umiarkowane, niż (czwartkowe - red.) wystąpienia amerykańskie".

RFI podkreśliła zarazem, że szef brytyjskiej dyplomacji Jeremy Hunt oświadczył, że przybył do Warszawy jedynie w sprawie pomocy humanitarnej dla Jemenu. "W tej sprawie, tak samo jak i w innych, trudno wyobrazić sobie rzeczywiste postępy w stronę rokowań pokojowych, jakich pragną Narody Zjednoczone i Wielka Brytania" - czytamy w komentarzu.

Zdaniem francuskich obserwatorów "choć wygląda na to, że państwa Zatoki i Izrael wspólnie dyskutowały o strategii, jaką należy przyjąć wobec Iranu, trudno sobie wyobrazić, by porozumiały się w takiej kwestii jak konflikt izraelsko-palestyński".

"Warszawa przeciw Soczi"

Telewizja France24 w komentarzu zatytułowanym "Warszawa przeciw Soczi", połączyła spotkanie nad Wisłą z naradą nad Morzem Czarnym. "Konkurencyjne inicjatywy Donalda Trumpa i Władimira Putina ukazują dwie bardzo różne wizje strategiczne i związaną z nimi grę sojuszów" – czytamy na stronie internetowej France24.

Nadająca z Izraela, lecz należąca do francuskiego magnata prasowego telewizja I24 wybiła z kolei słowa amerykańskiego wiceprezydenta, w których Pence nazywa Iran "największym niebezpieczeństwem" dla regionu i oskarżał Teheran o przygotowywanie "nowego holokaustu".

Redaktor żydowskiego portalu internetowego J-News Marc Brzustowski pisze natomiast, że warszawska konferencja ministerialna "była wspaniałym atutem dla premiera Netanjahu, którego (partia - red.) Likud prowadzi kampanię przed wyborami wyznaczonymi na 9 kwietnia". Netanjahu "pokazał, że z łatwością porozumiewa się ze światowymi przywódcami, co szczególnie widoczne było podczas przyjacielskich spotkań z władcami arabskimi" - czytamy.

"Kommiersant": amerykańska nagroda dla Polski

Rosyjski dziennik "Kommiersant" w relacji z konferencji bliskowschodniej w Warszawie ocenia, że omówiono na niej "sposoby powstrzymywania Iranu" i zauważa, że "konferencja umocniła status Warszawy jako głównego uczestnika 'proamerykańskiej' partii wewnątrz UE".

W obszernej korespondencji z Warszawy "Kommiersant" twierdzi, że na konferencji "przedstawiciele Waszyngtonu wzywali UE do wycofania się z porozumienia z Iranem i przyłączenia się do sankcji amerykańskich". Polacy - kontynuuje dziennik - "starali się, by rozmowa zeszła na problemy rozwoju gospodarczego Bliskiego Wschodu", natomiast "pozostali po prostu słuchali i prowadzili w kuluarach rozmowy dwustronne".

Reporter rosyjskiej gazety relacjonuje, że na sali widniały 63 flagi państw-uczestników i zauważa, że "z dużych państw europejskich, poza Polską, ministra spraw zagranicznych przysłała jedynie Wielka Brytania".

"Kommiersant" przypomina, że kraje europejskie starają się zapobiec wycofaniu się Iranu z porozumienia nuklearnego i ocenia, że "udział w konferencji antyirańskiej wysokiej rangi przedstawicieli francusko-niemieckiego jądra Unii Europejskiej mógłby być fatalny" dla tej umowy.

"Nieobecność wysokiej rangi dyplomatów z innych państw zrekompensowano wielkim desantem amerykańskim" - dodaje dziennik, wyliczając przedstawicieli USA, którzy przybyli do Warszawy. Ocenia, że "przyjazd takiej liczby wysokiej rangi delegatów amerykańskich był nagrodą dla Polski za jej stanowcze proamerykańskie stanowisko w kwestiach polityki zagranicznej i obrony, niekiedy rozbieżne nawet ze stanowiskiem innych krajów UE".

Polsko-amerykańską część spotkania w Warszawie rosyjski dziennik określa jako "wyraźnie wojskową" i ocenia, że jej kulminacją było sfinalizowanie umowy na dostawę amerykańskiego systemu artylerii rakietowej HIMARS.