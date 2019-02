Konferencja bliskowschodnia zakończona. Czaputowicz: Iran nie był przedmiotem obrad

Unia Europejska i Stany Zjednoczone podzielają diagnozę sytuacji na Bliskim Wschodnie – powiedział minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, podsumowując obrady konferencji bliskowschodniej w Warszawie w czwartkowe popołudnie. Szef polskiej dyplomacji wystąpił na niej razem z sekretarzem stanu Mikiem Pompeo.

- Unia Europejska i Stany Zjednoczone podobnie widzą problemy na Bliskim Wschodzie, także - powiedzmy to otwarcie, negatywną rolę Iranu - powiedział Czaputowicz.

Minister dodał jednak, że "Iran nie był przedmiotem obrad", natomiast w różnych aspektach w czasie "rozmów horyzontalnych, rola tego państwa się pojawiała".

Pence: niektórzy z naszych czołowych partnerów w Europie nie kwapią się do współpracy Wszyscy razem... czytaj dalej » - To jest stanowisko także Unii Europejskiej, Polska jest członkiem Unii i je podziela. Natomiast Unia Europejska i Stany Zjednoczone różnią się co do sposobu działania, zwłaszcza jeśli chodzi o rolę porozumienia nuklearnego JCPOA czy specjalnego mechanizmu Special Purpose Vehicle - dodał szef polskiej dyplomacji.

Czaputowicz wyraził też nadzieję, że kończąca się w czwartek konferencja bliskowschodnia "zapoczątkuje proces, który być może nazwiemy procesem warszawskim". Prace powołanych podczas konferencji grup roboczych powinny - jego zdaniem - zmierzać do wypracowania "pozytywnej wizji dla całego regionu" Bliskiego Wschodu.

Jak mówił, podczas czwartkowych rozmów przedstawione zostały także "wstępne założenia przygotowywanego przez administrację amerykańską planu rozwiązania sporu izraelsko-palestyńskiego". Wśród głównych tematów konferencji wymienił też konflikty w Jemenie i Syrii.

Oglądaj Wideo: tvn24 Pompeo: myślę, że budujemy trwałe wartości

"Budujemy pokój i bezpieczeństwo"

- Myślę, że budujemy trwałe wartości - budujemy pokój i bezpieczeństwo Europy oraz mieszkańców Bliskiego Wschodu - mówił sekretarz stanu USA Mike Pompeo, podsumowując obrady.

Pompeo ocenił, że zagrożenia, które pojawiają się na Bliskim Wschodzie, przenoszą się także do innych regionów świata, w tym do USA. Wśród najważniejszych zagadnień, które omówiono podczas konferencji, wymienił problemy: Syrii, Jemenu, proliferacji, procesy pokojowe miedzy Izraelczykami a Palestyńczykami i kryzysy humanitarne w regionie.

- Zorganizowaliśmy to spotkanie dlatego, żeby podkreślić prawdziwe działania administracji prezydenta Trumpa, to o czym mówiłem kilka tygodni temu w Kairze. Będziemy kontynuować proces pokojowy dla Bliskiego Wschodu - powiedział amerykański sekretarz stanu.

"Należy zwiększyć presję na Iran"

"Polsce zależy na tym, żeby USA i Unia Europejska zbliżyły się w tej kwestii" Wiceszef... czytaj dalej » Pompeo został zapytany o słowa wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Mike'a Pence'a dotyczące stanowiska Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii wobec sankcji na Iran oraz stanowiska tych krajów wobec układu nuklearnego.

- Cały czas mówimy jednym głosem, że należy zwiększyć presję na Iran i właśnie o tym mówił wiceprezydent. Prezydent Trump mówił jasno: szanujemy suwerenność każdego kraju, każdy kraj podejmuje swoje własne decyzje, ale wszystkie kraje świata powinny przeciwstawić się dawaniu (prezydentowi Iranu - red.) Hasanowi Rowhani'emu pieniędzy, które mogą użyć na sponsorowanie terroryzmu - mówił amerykański sekretarz stanu.

- Chodzi o to, by naród irański miał to, na co zasługuje: żeby usunąć kleptokrację i skorumpowany reżim, który wyrządził tak wiele szkód nie tylko Iranowi, ale wielu krajom w regionie - ocenił Pompeo. Jak dodał, Iran cały czas będzie tematem obrad. Chodzi o to, by m.in. nie stanowił zagrożenia w Syrii, Jemenie, nie finansował Hezbollahu

Wiceprezydent Mike Pence mówił wcześniej, że prezydent Donald Trump nałożył na Iran sankcje, które "nigdy nie powinny zostać zniesione". - Ale, co smutne, niektórzy z naszych czołowych partnerów w Europie nie kwapią się do współpracy, a nawet starają się stworzyć mechanizmy łamiące nasze sankcje - podkreślił wiceprezydent USA. Odniósł się on do zaproponowanych przez Francję, Niemcy i Wielką Brytanię mechanizmów finansowych, które "zastąpiłyby podlegające sankcjom płatności między firmami państw UE oraz Iranem i technicznie nie przekraczałyby granic Iranu".