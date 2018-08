Rosyjskie media: naukowiec zdradzał tajemnice najnowocześniejszych pocisków

Video: MO Rosji

Rosyjska głowica hipersoniczna Awangard

02.03 | Podczas wystąpienia Putina po raz pierwszy pokazano grafiki i nagrania przedstawiające opracowywaną już od wielu lat głowicę hipersoniczną dla rakiet balistycznych. Dotychczas była znana głównie jako Projekt 4202 lub Ju-74. Ma to być swojego rodzaju szybowiec, rozpędzany do wielkiej prędkości przez rakietę a potem szybujący do celu, manewrując z zadaniem uniknięcia systemów obrony. Podano jego najwyraźniej oficjalną nazwę - Awangard.

