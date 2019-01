Komisja Parlamentu Europejskiego wzywa instytucje unijne do zwalczania propagandy

Foto: Vincent Van Doornick/Parlament Europejski Video: tvn24

Fake news ze Wschodu (20.02.2017)

20.02 | Niemieccy żołnierzy zgwałcili 15-letnią litewską dziewczynę - doniesienie o takiej sytuacji trafiło do litewskich polityków i do mediów. Okazało się jednak, że do takiego przestępstwa nie doszło. Okazało się też, że adres mailowy, z którego wysłano informację już nie istnieje oraz że korespondencję wysłano z kraju nienależącego do Unii Europejskiej. To wszystko - nie tylko zdaniem Litwinów - pozwala sądzić, że to kolejny front rosyjskiej wojny informacyjnej z Zachodem. Materiał "Faktów z zagranicy".

»