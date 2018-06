Komisja Europejska wyznaczyła termin spotkania w sprawie dialogu z Polską

Szymański o procedurze art. 7: są poważne powody do tego, by tej procedury nie...

26.02 | We wtorek ministrowie do spraw europejskich Unii zajmą się wnioskiem o rozpoczęcie procedury artykułu 7. Szymański pytany, czy jest szansa na to, że zostanie ona wstrzymana albo zablokowana, odparł: - W moim przekonaniu są poważne powody do tego, by tej procedury nie kontynuować.

