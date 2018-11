Rzeczniczka Komisji Europejskiej: jesteśmy usatysfakcjonowani zmianami w ustawie o SN

Zaproponowane przez rząd w Warszawie zmiany w Sądzie Najwyższym, które mają wejść w życie wraz z siódmą nowelizacją ustawy o tej instytucji idą w kierunku, o który prosiła Komisja Europejska. Komisja jest nimi usatysfakcjonowana - powiedziała w czwartek jej rzeczniczka, Mila Andreeva.

Zastrzegła, że zmiany muszą być jeszcze potwierdzone, gdy zakończony zostanie proces legislacyjny.

Według uchwalonej w środę przez Sejm noweli sędzia SN albo sędzia NSA, który został zmuszony do przejścia w stan spoczynku na podstawie obecnych przepisów, z dniem wejścia w życie nowelizacji powróci do pełnienia urzędu na stanowisku zajmowanym 3 kwietnia 2018 r. Nowelizacja stwierdza też, że I prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf pełni swoją kadencję nieprzerwanie, a nie powraca na stanowisko.

Co nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym może zmienić w sprawie przed TSUE? Komisja... czytaj dalej » Ustawą zajmuje się teraz Senat.

Bieńkowska: za wcześnie na ostateczne zdanie

W kwestii cofnięcia zmian, jakie wprowadził w Sądzie Najwyższym rząd w Warszawie, wypowiedziała się też w czwartek unijna komisarz ds. rynku wewnętrznego i przemysłu, Elżbieta Bieńkowska. Na konferencji prasowej w Brukseli stwierdziła, że przyjęte w środę przez Sejm zmiany są czymś bardzo pozytywnym.

- Trzeba podkreślić, że wycofanie się rządu z części działań (…) – i to z części działań, które sam rząd w uzasadnieniu do nowego prawa uznał za łamiące zasady państwa prawa – jest czymś bardzo pozytywnym – oceniła, nie podając, o które fragmenty uzasadnienia chodzi.

Dodała jednak, że "jest za wcześnie, by na ten temat formułować jakiekolwiek ostateczne zdanie". - Jest absolutnie za wcześnie, by formułować jakiekolwiek oceny tego, co się stanie po procesie legislacyjnym – wyjaśniła unijna komisarz.

Komisja Europejska "przeanalizuje" informację otrzymaną od Polski w sprawie decyzji TSUE Otrzymaliśmy od... czytaj dalej » Bieńkowska wskazała, że te zmiany legislacyjne nie są jeszcze prawem. - Komisja Europejska przygląda się temu, jak będzie wyglądać dalsza część procesu legislacyjnego – powiedziała.

"Sytuacja zatruwa środowisko inwestycyjne"

Wiceszef Komisji Europejskiej Jyrki Katainen wyraził z kolei zaniepokojenie sytuacją w kilku krajach UE, w tym w Polsce, pod względem praworządności. - Sytuacja zatruwa środowisko inwestycyjne, a to szkodzi zatrudnieniu i wzrostowi gospodarczemu - wskazał.

Katainen wziął udział w konferencji prasowej z Elżbietą Bieńkowską. Powiedział, że "znaczące problemy w systemie praworządności w Polsce", to tematyka omawiana przez niego w rozmowach z inwestorami zagranicznymi.

- Wielu potencjalnych inwestorów przygląda się temu, co się dzieje w Polsce, także w Rumunii czy na Węgrzech. To zrozumiałe. Jeśli ktoś chce wnieść pieniądze w produkcję w jakimś kraju, np. 100 mln euro, to interesuje go, czy jeśli sprawa trafi do sądu, to dojdzie do sprawiedliwego procesu – wskazał.

Jak dodał, KE jest bardzo często pytana o ocenę tej kwestii. - Jestem bardzo zaniepokojony sytuacją w kilku krajach członkowskich, w tym w Polsce. Sytuacja zatruwa środowisko inwestycyjne. To szkodzi zatrudnieniu (…) i wzrostowi gospodarczemu – powiedział.