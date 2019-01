Komisja Europejska: wewnętrzne wyzwania Unii to brexit i obrona praworządności

Video: tvn24

Zawistowski w "Rozmowie Piaseckiego" o sprawie Polski w TSUE

01.10 | W państwie prawa - a nasza konstytucja stanowi, że jesteśmy państwem prawa - jest nie do pomyślenia, że orzeczenia sądowe są nierespektowane - wskazywał w "Rozmowie Piaseckiego" Dariusz Zawistowski, sędzia Sądu Najwyższego kierujący Izbą Cywilną. Dodał, że "to by oznaczało podważenie istoty funkcjonowania nas jako kraju, który należy do Unii Europejskiej".

»